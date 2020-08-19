"В такие дни священники призваны быть миротворцами". Иерей о событиях в Беларуси

"В последнее время многие священнослужители дежурят возле тюрем. Также отцы пытаются передать гуманитарную помощь в тюрьмы, но проблема в том, что передачи от священников и других волонтеров не принимают", - рассказал иерей, которого цитирует православный портал "Правмир".





По словам Залицаева, "возле тюрем отцы пытаются поддержать тех, кто ищет своих детей, друзей, близких". "Люди, которые выходят из тюрем, обращаются к батюшкам с просьбами о помощи, с вопросами. Люди не понимают, что происходит, почему, им сейчас особенно нужны простые слова поддержки", - отметил иерей.





"Главный, фундаментальный вопрос, который всегда встает в трудных ситуациях, особенно, когда творится такое беззаконие — где же Бог, где же Его милосердие, проявление любви к людям? Священники стараются утешить, поддержать людей. Я рад, что мои собратья не только в Минске, но и в других городах, помогают людям сохранить мир", - сказал священнослужитель.





Он отметил, что сам в августе ушел в отпуск, путешествовал по Беларуси, заезжал в родной город Чериков. Там 9 августа он служил литургию с клириками местного прихода, где молился о государстве и его народе.





"Участия в акциях я не принимал, но старался поддержать людей словом, особенно тех, кто хотел отвечать злом на зло, я призывал, чтобы они ни в коем случае не делали этого", - признался клирик.





Он также рассказал, что еще в период предвыборной агитации люди приходили в храм с вопросами: почему, например, не допустили альтернативных кандидатов. Они не понимали, почему происходило беззаконие, не могли согласится с тем, что государство не считается с их мнением, потому что за альтернативных кандидатов собрали очень много подписей за выдвижение.





"Мы пытались успокоить их, утешить, и самое главное, напоминали о том, что, конечно, слова Священного Писания — "всякая власть от Бога" — но нужно понимать контекст. И в конституции республики Беларусь сказано, что власть принадлежит народу республики Беларусь", - пояснил Залицаев.





Иерей рассказал, что у него есть близкие друзья, которые работают в силовых структурах. Некоторые из них принимали участие в подавлении мирных акций. "Стоит сказать, что они находятся в информационном вакууме и им подают не всегда корректную информацию. Они порой уверены, что люди на мирных акциях проплачены, намеренно идут на агрессию", - отметил священник.





Он призвал своих друзей, которые работают в силовых структурах, не делать ничего противозаконного.