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ОМОН разогнал людей у проходной МТЗ. Что происходит у предприятия
Источник материала: Партизан
У проходной Минского тракторного завода в среду утром ОМОН разгонял собравшихся людей. Здесь были работники МТЗ, которые накануне написали заявления на отпуска за свой счет, а сегодня не смогли попасть на территорию предприятия из-за заблокированных пропусков У МТЗ также были работники Минского моторного завода, которые пришли поддержать коллег, и другие неравнодушные люди, пишет
Вчера в телеграм-каналах распространялось сообщение, чтобы неравнодушные люди к 6.30 пришли к проходной МТЗ и поддержали работников предприятия.
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У проходной Минского тракторного завода в среду утром ОМОН разгонял собравшихся людей. Здесь были работники МТЗ, которые накануне написали заявления на отпуска за...
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