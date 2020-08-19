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Польша будет принимать белорусов по упрощенному пакету документов

19.08.2020 11:50 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: politring.com

«Польша готовится к возможной волне – большей или меньшей – так называемых политических беженцев – тех лиц, которые из-за преследований захотят перейти границу. Мы приготовили уже законодательный пакет облегчения получения виз и въезда», – передает газета Взгляд.

В свою очередь МИД Латвии выразил готовность принять граждан Беларуси, покинувших страну на фоне протестов.

 
 
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