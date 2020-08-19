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Польша будет принимать белорусов по упрощенному пакету документов
Источник материала: Myfin
«Польша готовится к возможной волне – большей или меньшей – так называемых политических беженцев – тех лиц, которые из-за преследований захотят перейти границу. Мы приготовили уже законодательный пакет облегчения получения виз и въезда», – передает газета Взгляд.
В свою очередь МИД Латвии выразил готовность принять граждан Беларуси, покинувших страну на фоне протестов.
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