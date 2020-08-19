Наводнение в китайской провинции Сычуань: стихии такого масштаба жители не видели последние 100 лет

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Двухнедельные ливни в китайской провинции Сычуань привели к наводнению. Стихии подобного масштаба жители не видели последние 100 лет.

Из-за перебоев со связью и интернетом в некоторых регионах часть гидроэлектростанций вынужденно приостановили работу, что привело к перебоям и в поставках электричества. Пострадал объект мирового наследия – 71-метровая статуя Будды - подтоплено её основание. По данным специалистов, критическое превышение уровня воды ожидается также в низовьях рек Дадухэ и Миньцзян.

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