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Защитник БАТЭ: «Я с народом, поддерживаю людей, которые выходят на улицы»
Источник материала: Tut.by
Защитник БАТЭ Егор Филипенко
— Наша база находится за городом, и мы ездим по объездной дороге. Насколько я знаю, в Борисове люди выходят на улицы с цветами. Все мирно и культурно. Никакой агрессии со стороны людей я не видел.
Понимаю чувства протестующих, к ним нельзя оставаться равнодушными. Я с народом, поддерживаю людей, которые выходят на улицы. Против них применяются неправомерные действия со стороны силовиков, — сказал Филипенко.
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«Против них применяются неправомерные действия со стороны силовиков».
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