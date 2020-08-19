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Защитник БАТЭ: «Я с народом, поддерживаю людей, которые выходят на улицы»

19.08.2020 12:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Защитник БАТЭ Егор Филипенко поделился с vseprosport своим мнением о событиях, происходящих в Беларуси последние несколько дней.


Егор Филипенко, кадр из трансляции

— Наша база находится за городом, и мы ездим по объездной дороге. Насколько я знаю, в Борисове люди выходят на улицы с цветами. Все мирно и культурно. Никакой агрессии со стороны людей я не видел.

Понимаю чувства протестующих, к ним нельзя оставаться равнодушными. Я с народом, поддерживаю людей, которые выходят на улицы. Против них применяются неправомерные действия со стороны силовиков, — сказал Филипенко.

 
 
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«Против них применяются неправомерные действия со стороны силовиков».
 
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