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Лукашенко - руководству на Западе: не надо кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от своих проблем
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко сегодня на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов призвал руководство западных стран, которые собираются и обсуждают ситуацию в Беларуси, прежде всего обратить внимание на проблемные вопросы в своих странах,
Президент заявил, что финансирование уличных акций и беспорядков продолжается.
Также Глава государства добавил, что уже после рассмотрения своих вопросов можно было бы внести в повестку и вопрос по Беларуси.
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Лукашенко - руководству на Западе: не надо кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от своих проблем
Александр Лукашенко сегодня на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов призвал руководство западных стран, которые...
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