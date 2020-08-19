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Лукашенко - руководству на Западе: не надо кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от своих проблем

19.08.2020 12:20 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко - руководству на Западе: не надо кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от своих проблем

Александр Лукашенко сегодня на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов призвал руководство западных стран, которые собираются и обсуждают ситуацию в Беларуси, прежде всего обратить внимание на проблемные вопросы в своих странах, передает БЕЛТА.

Президент заявил, что финансирование уличных акций и беспорядков продолжается. 



Также Глава государства добавил, что уже после рассмотрения своих вопросов можно было бы внести в повестку и вопрос по Беларуси. 

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Александр Лукашенко сегодня на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов призвал руководство западных стран, которые...
 
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