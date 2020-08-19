Viber рассказал, как будет бороться со спамом

Источник материала: Tut.by

Viber объявляет о запуске нескольких новых инструментов для борьбы со спамом и обеспечения безопасности пользователей. Изменения коснулись и функции поиска: он будет защищен дополнительными мерами конфиденциальности. Об этом нам сообщили представители компании.





У пользователей Viber появится возможность настроить, кто может приглашать их в сообщества: все пользователи или только сохраненные и знакомые контакты. Чтобы установить этот параметр конфиденциальности, необходимо перейти в раздел «Еще», оттуда — в «Настройки», там выбрать «Конфиденциальность», далее — «Группы» и в «Управлении» задать необходимые ограничения.

Кроме того, все уведомления от сообществ от неизвестных отправителей будут автоматически попадать в специальную папку с новыми сообщениями. Это позволит защитить основной список чатов от нежелательных запросов.

Появится и новая возможность поиска людей. При вводе имени пользователя в строку поиска имя вместе с фотографией профиля отобразится в результатах выдачи. В соответствии с политикой безопасности Viber все чаты, инициированные таким образом, будут подвергаться дополнительным мерам конфиденциальности, а именно:

телефонные номера пользователей будут скрыты, пока они сами не решат ими поделиться;

статус присутствия пользователя (онлайн/офлайн) будет скрыт;

голосовые и видеозвонки отключены.

Пользователи, которые не хотят, чтобы другие люди могли найти их с помощью функции поиска, должны просто запретить такую возможность в настройках. Для этого нужно перейти в раздел «Еще», оттуда — в «Настройки», далее — в «Конфиденциальность», где потребуется изменить параметр «Разрешить пользователям находить вас по вашему имени».

Новая функция поиска, а также специальная папка для входящих от неизвестных отправителей будут протестированы в некоторых странах, после чего их внедрят на глобальном уровне.