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Xiaomi выпустила игровой ПК на базе Ryzen R5 2600 за $260

19.08.2020 20:38 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Xiaomi под брендом Youpin выпустила игровой компьютер Ningmei Soul GI6, построенный на базе процессора Ryzen R5 2600. Представлено три версии ПК: Share, Fun и Enjoy. Первая из них, базовая, получила графику RX550 4G, 8 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель на 180 ГБ. Такой обойдется в $260 и сможет обеспечить 160 fps на высоких уровнях графики в игре League of Legends (LoL выступает в качестве эталона).

Более продвинутая версия Ningmei Soul GI6 (Fun) получила графический ускоритель RX590 8G, объем оперативной памяти — 8 ГБ, также установлен SDD пообъемней — на 256 ГБ. Теперь «эталоном» становится PlayerUnknown’s Battlegrounds, в котором компьютер выдаст 110 fps. Стоит данная версия компьютера Xiaomi примерно $375.

В «топовой» версии Ningmei Soul GI6 (Enjoy) установлен тот же процессор, что в двух предыдущих, видеокарта — RX590 8G, как в версии Fun. А вот «оперативки» — 16 ГБ, накопитель на 512 ГБ. Должен держать те же 110 fps в PUBG.

Во всех версиях материнская плата — ASUS Master Series A320.

«Железо» Ningmei Soul GI6 упаковали в стильный корпус с прозрачной стенкой.

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Xiaomi под брендом Youpin выпустила игровой компьютер Ningmei Soul GI6, построенный на базе процессора Ryzen R5 2600. Представлено три версии ПК: Share, Fun и Enjoy. Первая из них, базовая,...
 
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