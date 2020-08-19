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Лига чемпионов: определился первый финалист плей-офф
Источник материала: ОНТ
Определился первый финалист плей-офф Лиги чемпионов. Им стал французский ПСЖ.
Команда Томаса Тухеля в Лиссабоне уверенно обыграла немецкий «Лейпциг» – 3:0. Голами отличились защитники ПСЖ Хуан Бернат и Маркиньос, а также хавбек Анхель Ди Мария. Французский клуб впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов.
А сегодня определится второй финалист турнира. За путёвку поспорят французский «Лион» и немецкая «Бавария». Начало этого матча в 22:00. Финал Лиги чемпионов состоится 23 августа в Лиссабоне.
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Определился первый финалист плей-офф Лиги чемпионов. Им стал французский ПСЖ. Команда Томаса Тухеля в Лиссабоне уверенно обыграла немецкий «Лейпциг» – 3:0. Голами...
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