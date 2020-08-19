Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи и руководителей регионов высказался об угрозах и давлении в отношении ряда категорий граждан, что имеет место в условиях текущей общественно-политической ситуации, передает корреспондент БЕЛТА.

«Несмотря на то, что вся страна в принципе в подавляющем большинстве занята работой, тем не менее, сложности в плане общественно-политической ситуации остаются. Мы это видим, — отметил глава государства. — Как я вчера говорил, успокаиваться нельзя. Те, кто хотят нас убаюкать, не получится».

Александр Лукашенко констатировал, что основными угрозами, которые вызывают беспокойство, является то, что постоянно продолжаются угрозы в адрес семей военных, милиции, спецслужб, государственных служащих, работников СМИ. «Предпринимаются даже атаки на членов правительства. Вы видели поведение отдельных митингующих в отношении министра здравоохранения», — привел пример белорусский лидер.

«Угрозы и атаки (это тоже нас беспокоит), на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий. Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо. Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся», — подчеркнул глава государства.