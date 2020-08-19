Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа призвал оставить политику за рамками рабочего времени. Его обращение к работникам отрасли размещено на сайте Минлесхоза, сообщает БЕЛТА.

Министр высказался по поводу призывов к забастовкам на некоторых интернет-ресурсах. «Скажу прямо: всего неделя остановки производства способна свести на нет все, что конкретно вы с коллегами сделали за последние годы. Остановится производство — будут сорваны контракты, а значит, последуют огромные штрафные санкции, которые лягут бременем на лесхоз. В итоге уйдут деловые партнеры. И та ниша, которую мы в условиях невероятной конкуренции буквально отвоевали на мировом рынке, будет потеряна. Поможет ли это в разрешении политического кризиса? Вряд ли. Но зато точно положит на лопатки ваше предприятие. И речь уже будет идти не о том, чтобы получать высокую зарплату. Встанет вопрос о возможности ее выплачивать в принципе. Готовы ли вы к этому?» — задал вопрос он.

Виталий Дрожжа призвал работников лесной отрасли подумать, что даст забастовка и чего она лишит. «Люди, которые действительно хотят блага для страны и народа, не призывают останавливать работу. Нет ни малейшей доли здравого смысла в том, чтобы в корабле, на котором плывешь, делать дыру только лишь для того, чтобы высказать свои претензии капитану», — заявил он.

Министр отметил, что есть много законных способов выразить свою позицию. «Но в любом случае без насилия и провокации. Мы должны слушать и слышать друг друга. Нам нужен диалог», — уверен он.

«Призываю оставить политику за рамками рабочего времени. Для этого есть выходные. А забастовка — путь в никуда. Остановить, разрушить легко. Но вернуться на прежние позиции уже будет практически невозможно. Рынок сегодня — крайне жестокая сфера отношений. И я прошу вас проявить благоразумие и не отказываться от всего того, к чему мы так долго вместе шли. Ведь кому как не лесникам знать, чем заканчиваются все ураганы: ветер утихает, пыль оседает. И остаются стоять только самые сильные деревья. И я верю, что это вы. Пусть в ваших домах, на улицах ваших городов и деревень всегда будут мир и спокойствие!» — пожелал Виталий Дрожжа.