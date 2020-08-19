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Иностранных войск в Беларуси нет - Лукашенко
19.08.2020 13:14 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 авг – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал информацию об иностранном военном присутствии в стране на заседании Совбеза в среду.
© Sputnik / Антон Вергун
"Еще одна проблема - это фейки. Открытое вранье в интернете: иностранные войска в Беларуси, техника из Российской Федерации в Беларуси. Вы, наверное, уже это видели, когда эти фейки раскручиваются. Берут колонну военной техники - неизвестно когда, неизвестно чья, неизвестно на какой дороге, но надо сказать, что они с российской границы в Оршу двигаются", - сказал Лкашенко, его цитирует
По его словам, авторы съемки просто не поняли, "что это белорусские БТР, а не российские".
"И что они двигались в направлении западной границы, когда мы приняли решение о том, что нам надо принимать дополнительные меры по защите государственного суверенитета и независимости, государственной границы на Западе", - уточнил он.
Сообщается также, что несколько дней назад Александр Лукашенко поручил
"Что касается иностранных войск, то сегодня ни одного человека из других государств в Беларуси нет", - резюмировал президент.
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По его словам, белорусская техника двигались в направлении западной границы, когда властями было принято соответствующее решение.
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