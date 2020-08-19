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Иностранных войск в Беларуси нет - Лукашенко

19.08.2020 13:14 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 авг – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал информацию об иностранном военном присутствии в стране на заседании Совбеза в среду.

© Sputnik / Антон Вергун
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"Еще одна проблема - это фейки. Открытое вранье в интернете: иностранные войска в Беларуси, техника из Российской Федерации в Беларуси. Вы, наверное, уже это видели, когда эти фейки раскручиваются. Берут колонну военной техники - неизвестно когда, неизвестно чья, неизвестно на какой дороге, но надо сказать, что они с российской границы в Оршу двигаются", - сказал Лкашенко, его цитирует БелТА.

По его словам, авторы съемки просто не поняли, "что это белорусские БТР, а не российские".

"И что они двигались в направлении западной границы, когда мы приняли решение о том, что нам надо принимать дополнительные меры по защите государственного суверенитета и независимости, государственной границы на Западе", - уточнил он.

Сообщается также, что несколько дней назад Александр Лукашенко поручил перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно.

"Что касается иностранных войск, то сегодня ни одного человека из других государств в Беларуси нет", - резюмировал президент.

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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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По его словам, белорусская техника двигались в направлении западной границы, когда властями было принято соответствующее решение.
 
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