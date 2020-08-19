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Православные верующие отмечают Преображение Господне

19.08.2020 13:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Православные верующие 19 августа отмечают Преображение Господне. Это один из главных церковных праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.     

Православные верующие отмечают Преображение Господне

Как говорится в Евангелии, в этот день Иисус Христос раскрыл свою Божью сущность перед тремя ближайшими учениками во время молитвы на горе Фавор. Этим Спаситель показал людям, какими станут они в будущей жизни, в Царстве Небесном, и как преобразится тогда весь земной мир.

Православные верующие отмечают Преображение Господне

Символический смысл праздника – преображение души человека. В народе его еще называют Яблочный Спас. В этот день в церквях освещают фрукты нового урожая. Сегодня также ослабляется строгий Успенский пост – можно есть рыбу и пить вино. Пост продлится до 27 августа включительно.

Что нельзя делать на Яблочный Спас? Приметы и традиции (читайте здесь).

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Новости Беларуси. Православные верующие 19 августа отмечают Преображение Господне. Это один из главных церковных праздников, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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