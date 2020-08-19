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Политолог: Западу "себе дороже" ссориться с Россией из-за Беларуси
19.08.2020 13:14 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
У западных лидеров нет контакта с белорусским лидером, поскольку многие годы политический Запад игнорировал и изолировался от официального Минска, поэтому если у западных лидеров сейчас появляются какие-либо предложения в адрес Лукашенко, им приходится звонить Путину, отмечает собеседник Sputnik.
© Sputnik / Алексей Дружинин
"В первую очередь, они рассматривают Путина как посредника между собой и тем, что происходит в Беларуси, во-вторых, им важно обезопасить себя и не наступить "на украинские грабли", потому что вмешательство в 2014 году до сих пор Западу аукается, и та головная боль, которую продолжают испытывать и Меркель, и Макрон, и другие европейские лидеры по поводу Украины, конечно, им бы не хотелось иметь по поводу другой страны", ― рассуждает Коньков.
Им (лидерам стран ЕС ― Sputnik) важно поучаствовать в белорусском кризисе, но с минимальными издержками для себя, поэтому они пытаются себя обезопасить через разговор с Россией, отмечает политолог.
"По итогам этих разговоров в официальных сообщениях делается акцент, что Путин каждый раз напоминает о недопустимости попыток какого-то внешнего вмешательства в дела Беларуси и оказания давления на самого Лукашенко. И нужно понимать, что Беларусь ― все-таки более самостоятельное государство, чем те, с которыми западные демократии привыкли иметь дело", ― рассуждает политолог.
© Sputnik / Алексей Дружинин
В Беларуси "действовать строго по методичке не получится, а поучаствовать, конечно, у западных государств желание есть, поэтому пытаются усидеть на двух стульях, провести свою линию и при этом не рассориться с Россией по поводу Беларуси, потому что для Запада это будет себе дороже", добавляет эксперт.
Такими переговорами лидеры ЕС пытаются выяснить намерения других возможных участников, прежде чем переходить к каким-то действиям со своей стороны, резюмирует политолог.
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