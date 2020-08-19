Четверо детей погибли в ДТП в Словакии

Источник материала:

На севере Словакии произошла серьезная автомобильная авария. В результате столкновения двух машин погибли пять человек, в том числе четверо детей. Об этом информирует TVNoviny.

ДТП произошло 19 августа. Два микроавтобуса, в которых находились в общей сложности 13 человек, столкнулись на мокрой дороге. По предварительным данным, один из автомобилей занесло, водитель не справился с управлением.

Погибли четверо мальчиков в возрасте от 6 до 11 лет, а также взрослый мужчина. Два человека были серьезно травмированы.

На место ДТП прибыли машины скорой помощи и вертолет со спасателями.

Начато расследование.

Фото: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram