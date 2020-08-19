ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Четверо детей погибли в ДТП в Словакии

19.08.2020 17:03 — Разное |  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала:

Четверо детей погибли в ДТП в Словакии

На севере Словакии произошла серьезная автомобильная авария. В результате столкновения двух машин погибли пять человек, в том числе четверо детей. Об этом информирует TVNoviny.

ДТП произошло 19 августа. Два микроавтобуса, в которых находились в общей сложности 13 человек, столкнулись на мокрой дороге. По предварительным данным, один из автомобилей занесло, водитель не справился с управлением.

Погибли четверо мальчиков в возрасте от 6 до 11 лет, а также взрослый мужчина. Два человека были серьезно травмированы.

На место ДТП прибыли машины скорой помощи и вертолет со спасателями.

Начато расследование.

Фото: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На севере Словакии произошла серьезная автомобильная авария. В результате столкновения двух машин погибли пять человек, в том числе четверо детей. Об этом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Драма демократического перехода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.08.2020
Mir24.TV Belarus
19.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика