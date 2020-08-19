|
Четверо детей погибли в ДТП в Словакии
19.08.2020 17:03 — Разное |
На севере Словакии произошла серьезная автомобильная авария. В результате столкновения двух машин погибли пять человек, в том числе четверо детей. Об этом
ДТП произошло 19 августа. Два микроавтобуса, в которых находились в общей сложности 13 человек, столкнулись на мокрой дороге. По предварительным данным, один из автомобилей занесло, водитель не справился с управлением.
Погибли четверо мальчиков в возрасте от 6 до 11 лет, а также взрослый мужчина. Два человека были серьезно травмированы.
На место ДТП прибыли машины скорой помощи и вертолет со спасателями.
Начато расследование.
Фото: Facebook/Polícia Slovenskej republiky
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На севере Словакии произошла серьезная автомобильная авария. В результате столкновения двух машин погибли пять человек, в том числе четверо детей. Об этом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)