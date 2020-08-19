Национальная хоккейная лига: продолжается плей-офф Кубка Стэнли

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В Национальной хоккейной лиге продолжается плей-офф Кубка Стэнли.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин помог своей команде одержать первую победу в серии против «Нью-Йорк Айлендерс». Российский форвард отметился дублем. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «Вашингтона». В серии до четырёх побед лидируют «Айлендерс» – 3:1. Тем временем определился первый полуфиналист Западной конференции. Им стал «Вегас», обыгравший в очередном матче «Чикаго» – 4:3. «Филадельфия» победила «Монреаль» – 2:0, а «Даллас» был сильнее «Калгари» – 2:1.

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