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Александр Лукашенко: надо рассказать, что происходит в Беларуси, чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 19 августа во время заседания Совета безопасности Александр Лукашенко констатировал, что общественно-политическая ситуация в стране остается непростой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стабилизации ситуации явно не способствует активное вмешательство наших западных соседей в дела Беларуси.
В связи с этим глава государства поручил сотрудникам МИД информировать руководителей западных стран о реальной ситуации в Беларуси, чтобы, принимая решения, они руководствовались проверенной информацией и не занимались розжигом конфликта внутри нашей страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И во-вторых, барабанить гусеницами на границе с Беларусью, проводить сейчас учения контрпродуктивно. Они это должны понимать, и они будут за это отвечать, если что случится.
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Александр Лукашенко: надо рассказать, что происходит в Беларуси, чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда
Новости Беларуси. 19 августа во время заседания Совета безопасности Александр Лукашенко констатировал, что общественно-политическая ситуация в стране остается...
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