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Xiaomi сделала игровой компьютер за 260 долларов, который удивляет характеристиками
19.08.2020 17:55 — Разное |
Принадлежащий компании Xiaomi бренд Youpin
ПК доступен в трех модификациях: Share, Fun и Enjoy. Они отличаются «железом». Так, базовая версия Share за упомянутые выше 260 долларов получила процессор AMD Ryzen 5 2600 и видеокарту Radeon RX 550 (4 ГБ). Оперативной памяти — 8 ГБ, постоянной — 180 ГБ на SSD.
Модификация Fun оснащается таким же процессором, но уже видеокартой Radeon RX 590 (8 ГБ). Оперативной памяти столько же, а внутренней на SSD — 256 ГБ. Стоимость такой конфигурации — 375 долларов. Максимальная версия под названием Enjoy может похвастаться все той же картой Radeon RX 590, но уже 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ на SSD. Стоимость — 430 долларов.
Ниже — цены популярных ноутбуков Xiaomi:
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ПК доступен в трех модификациях: Share, Fun и Enjoy.
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