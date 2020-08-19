ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Xiaomi сделала игровой компьютер за 260 долларов, который удивляет характеристиками

19.08.2020 17:55 — Разное |  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала:

Принадлежащий компании Xiaomi бренд Youpin представил компьютер под названием Ningmei Soul GI6. Его главная отличительная черта — использование процессора AMD Ryzen 5 2600 и цена от 260 долларов.


ПК доступен в трех модификациях: Share, Fun и Enjoy. Они отличаются «железом». Так, базовая версия Share за упомянутые выше 260 долларов получила процессор AMD Ryzen 5 2600 и видеокарту Radeon RX 550 (4 ГБ). Оперативной памяти — 8 ГБ, постоянной — 180 ГБ на SSD.

Модификация Fun оснащается таким же процессором, но уже видеокартой Radeon RX 590 (8 ГБ). Оперативной памяти столько же, а внутренней на SSD — 256 ГБ. Стоимость такой конфигурации — 375 долларов. Максимальная версия под названием Enjoy может похвастаться все той же картой Radeon RX 590, но уже 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ на SSD. Стоимость — 430 долларов.

3DNews уточняет: внешний вид ПК заслуживает особого внимания. Системный блок выполнен в футуристическом дизайне с прозрачной крышкой и окошком замысловатой формы на передней панели, сквозь которые просматривается подсветка внутренних компонентов системы.

Ниже — цены популярных ноутбуков Xiaomi:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Артем Милевский: «Я все понимаю и сильно не праздную»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.08.2020
19.08.2020

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика