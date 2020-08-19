Xiaomi сделала игровой компьютер за 260 долларов, который удивляет характеристиками

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Принадлежащий компании Xiaomi бренд Youpin представил компьютер под названием Ningmei Soul GI6. Его главная отличительная черта — использование процессора AMD Ryzen 5 2600 и цена от 260 долларов.





ПК доступен в трех модификациях: Share, Fun и Enjoy. Они отличаются «железом». Так, базовая версия Share за упомянутые выше 260 долларов получила процессор AMD Ryzen 5 2600 и видеокарту Radeon RX 550 (4 ГБ). Оперативной памяти — 8 ГБ, постоянной — 180 ГБ на SSD.

Модификация Fun оснащается таким же процессором, но уже видеокартой Radeon RX 590 (8 ГБ). Оперативной памяти столько же, а внутренней на SSD — 256 ГБ. Стоимость такой конфигурации — 375 долларов. Максимальная версия под названием Enjoy может похвастаться все той же картой Radeon RX 590, но уже 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ на SSD. Стоимость — 430 долларов.

3DNews уточняет: внешний вид ПК заслуживает особого внимания. Системный блок выполнен в футуристическом дизайне с прозрачной крышкой и окошком замысловатой формы на передней панели, сквозь которые просматривается подсветка внутренних компонентов системы.

Ниже — цены популярных ноутбуков Xiaomi: