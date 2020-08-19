|
Топливные пеллеты из Борисова и Копыля будут продавать в Европу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Экотопливо – экспортный товар. Пеллеты из Борисова и Копыля будут поставляться на европейский рынок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Только в августе на экспорт планируют продать 10 тысяч тонн топливных гранул. В список потребителей входят Дания, Польша и Италия.
Кстати, только на Копыльском пеллетном производстве 90 % продукции ежемесячно идет на экспорт. На предприятии рабочие работают в три смены, каждая выпускает по 50 тонн.
Сергей Евсюченя, главный инженер Копыльского опытного лесничества:
Производство пеллет в Копыле открылось в феврале. Уже произведено 7,5 тысяч тонн продукции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Экотопливо – экспортный товар. Пеллеты из Борисова и Копыля будут поставляться на европейский рынок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)