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Топливные пеллеты из Борисова и Копыля будут продавать в Европу

19.08.2020 23:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Экотопливо – экспортный товар. Пеллеты из Борисова и Копыля будут поставляться на европейский рынок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.   

Топливные пеллеты из Борисова и Копыля будут продавать в Европу

Только в августе на экспорт планируют продать 10 тысяч тонн топливных гранул. В список потребителей входят Дания, Польша и Италия.

Топливные пеллеты из Борисова и Копыля будут продавать в Европу

Кстати, только на Копыльском пеллетном производстве 90 % продукции ежемесячно идет на экспорт. На предприятии рабочие работают в три смены, каждая выпускает по 50 тонн.

Топливные пеллеты из Борисова и Копыля будут продавать в Европу

Сергей Евсюченя, главный инженер Копыльского опытного лесничества:    
Производительность оборудования нашего – порядка 1 500 тонн. Работают на линии четыре человека в каждую смену, плюс старший мастер и бухгалтер имеется на производстве. Перерабатываем низкосортную древесину, в основном дрова и отходы лесопиления – опилки, щепа. Ежемесячно выручка от данного производства составляет порядка 50 тысяч евро.    

Топливные пеллеты из Борисова и Копыля будут продавать в Европу

Производство пеллет в Копыле открылось в феврале. Уже произведено 7,5 тысяч тонн продукции.

Люди в материале: Сергей Евсюченя

 
 
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Новости Беларуси. Экотопливо – экспортный товар. Пеллеты из Борисова и Копыля будут поставляться на европейский рынок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.    ...
 
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