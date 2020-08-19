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Артем Милевский: «Я все понимаю и сильно не праздную»
19.08.2020 17:55 — Разное |
Лидер брестского «Динамо» Артем Милевский отреагировал в инстаграме на
— С победой, Брест!!! С такой первой и такой необычной!!! Я всё понимаю и сильно не праздную. #PEACE BELARUS, — написал он комментарий к фото.
А позже он
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Лидер брестского «Динамо» отреагировал в инстаграме на победу над «Астаной» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов - 2020/2021.
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