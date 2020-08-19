Артем Милевский: «Я все понимаю и сильно не праздную»

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Лидер брестского «Динамо» Артем Милевский отреагировал в инстаграме на победу над «Астаной» со счетом 6:3 в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов — 2020/2021.

— С победой, Брест!!! С такой первой и такой необычной!!! Я всё понимаю и сильно не праздную. #PEACE BELARUS, — написал он комментарий к фото.

А позже он выложил видео с нарезкой голов из прошедшей встречи с комментарием «Беларусь без насилия» и эмодзи с сердцем и викторией.