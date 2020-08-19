Skoda готовит электрический кроссовер Enyaq

Источник материала: Onliner

Компания Skoda намерена расширить свой модельный ряд полностью электрическим кроссовером. Чехи уже сообщили название будущей модели — Enyaq. На тизерах, опубликованных пресс-службой VAG, видно, что машина будет выполнена в стиле моделей Scala и Kamiq.

Автомобиль будет оснащаться LED-оптикой с хитрым трехмерным рисунком, а пропорции будут соответствовать сегменту С-SUV. Создатели заявляют, что коэффициент аэродинамического сопротивления Enyaq составит 0,27. Машина будет пятиместной с 585-литровым багажником. В общем, нас ждет типичный представитель среднеценовых SUV с электромотором вместо ДВС. Технически паркетник будет схож с Volkswagen ID.4.





Внутри водителя порадует дисплей приборной панели, стильный руль и продвинутый мультимедийный комплекс. В основе новинки Skoda лежит модульная архитектура MEB, созданная специально для электромобилей. Клиентам предоставят выбор между задним и полным приводом. Обещают запас хода в районе 500 километров.