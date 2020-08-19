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Skoda готовит электрический кроссовер Enyaq
Источник материала: Onliner
Компания Skoda намерена расширить свой модельный ряд полностью электрическим кроссовером. Чехи уже сообщили название будущей модели — Enyaq. На тизерах, опубликованных пресс-службой VAG, видно, что машина будет выполнена в стиле моделей Scala и Kamiq.
Автомобиль будет оснащаться LED-оптикой с хитрым трехмерным рисунком, а пропорции будут соответствовать сегменту С-SUV. Создатели заявляют, что коэффициент аэродинамического сопротивления Enyaq составит 0,27. Машина будет пятиместной с 585-литровым багажником. В общем, нас ждет типичный представитель среднеценовых SUV с электромотором вместо ДВС. Технически паркетник будет схож с Volkswagen ID.4.
Внутри водителя порадует дисплей приборной панели, стильный руль и продвинутый мультимедийный комплекс. В основе новинки Skoda лежит модульная архитектура MEB, созданная специально для электромобилей. Клиентам предоставят выбор между задним и полным приводом. Обещают запас хода в районе 500 километров.
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Компания Skoda намерена расширить свой модельный ряд полностью электрическим кроссовером. Чехи уже сообщили название будущей модели — Enyaq. На тизерах,...
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