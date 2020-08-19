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Медцентры предложили бесплатную помощь пострадавшим во время протестов. Обращаются ли за ней?

19.08.2020 17:55 — Разное |  
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Несколько десятков частных медцентров и врачей предложили помощь пострадавшим на акциях протестов и во время задержаний. Среди бесплатных услуг — УЗИ, МРТ, консультации травматологов, хирургов, гинекологов, урологов, психотерапевтов и лечение зубов. HEALTH.TUT.BY узнал, за какой помощью уже обратились белорусы.


фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В «Блоссом Клиник» несколько пациентов сделали УЗИ органов брюшной полости.

— Приходили мужчины с гематомами на теле, хотели проверить состояние внутренних органов. Один из них напрочь отказался проходить УЗИ бесплатно, заплатил и сказал, что пришел к нам именно потому, что мы выразили желание оказывать пострадавшим бесплатную помощь. На ближайшие дни у нас есть запись пациента к психотерапевту, — рассказывают в центре.

Чтобы пациенты не ждали окон в расписании врачей, многие медцентры зарезервировали места для пострадавших на каждый день. В медицинском центре «Кравира» это коснулось записи на УЗИ и приемов психотерапевта.

— К остальным специалистам (лор, стоматолог, гинеколог, уролог) ведем запись в основной прием, при необходимости врачи задерживаются. Пока к нам обращались за УЗИ, но мы готовы помочь пострадавшим и в других ситуациях. Например, наш пластический хирург готов три раза в неделю принимать пациентов — здесь речь идет о коррекции рубцов после полученных ран, — пояснили в медцентре.

Часто пострадавшим нужна именно психологическая помощь: несколько человек обратилось к психотерапевтам «Центра здорового сна».

В стоматологии «Триомед» помогли восьми пациентам, у которых были выбиты, поломаны или сколоты зубы.

— Среди них есть те, кого задерживали еще до 9−12 августа, — рассказывают в стоматологии. — Некоторые пациенты записываются на более поздний срок — сразу справляются с другими травмами. Все-таки сколотый зуб можно реставрировать позже. Стоматологическое сообщество готово к обращениям, очень много врачей и клиник по всем областным городам готовы помогать пострадавшим.

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Несколько десятков частных медицинских центров предложили первую помощь пострадавшим на акциях протестов и во время задержаний. Среди бесплатных услуг - УЗИ, МРТ,...
 
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