Правозащитники признали политзаключенными подозреваемых в массовых беспорядках активистов штаба Виктора Бабарико





В связи с информацией о задержаниях активистов выборного штаба Виктора Бабарико – Левона Халатряна, Антона Беленского, Игоря Беленского, Андрея Позняка, Сергея Михаенка, Юрия Воскресенского, Артура Воскресенского, Игоря Ермолова, Артема Молодова, Александры Молодовой и Владислава Корецкого, которые были задержаны в качестве подозреваемых в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 293 УК (массовые беспорядки) мы, представители белорусских правозащитных организаций, отмечаем следующее:





Свобода мирных собраний гарантирована ст. 21 Международного Пакта о гражданских и политических правах. Данная свобода не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, что установлены законом и необходимы в демократических странах в целях национальной и общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц.





Выступления граждан носили стихийный, самоорганизованный характер и были вызваны недоверием к результатам выборов Президента Республики Беларусь, которые состоялись 9 августа 2020 г. и проходили с многочисленными нарушениями и фальсификациями, не были признаны международным сообществом как демократические, справедливые и свободные[1].





Собрания граждан носили мирный характер и не представляли угрозы ни национальной, ни общественной безопасности. Несмотря на это, демонстранты были атакованы спецподразделениями МВД с непропорциональным применением физической силы, спецсредств и оружия.





Впервые в истории Беларуси в отношении мирных демонстрантов были применены резиновые пули и водометы. Особенно большое количество повреждений было получено от использования шумовых гранат.





В своем заявлении от 10 августа 2020 г. белорусское правозащитное сообщество осудило действия правоохранительных органов и возложило всю ответственность за то, что произошло 9 и 10 августа, на власти Республики Беларусь.[2]





Также считаем необходимым отметить, что демонстрантами не осуществлялись действия, которые охватываются диспозицией ст. 293 УК, и соответственно не могут квалифицироваться как массовые беспорядки. Участники протестов не осуществляли поджогов, погромов, не уничтожали имущество и не оказывали вооруженного сопротивления правоохранительным органам.





Отдельные случаи насильственных действий в отношении сотрудников милиции со стороны демонстрантов требуют отдельной правовой квалификации, с учетом контекста и обстоятельств применения насилия, в том числе в контексте самозащиты от заведомо непропорциональных действий сотрудников милиции.





Мы оцениваем преследование Левона Халатряна, Антона Беленского, Игоря Беленского, Андрея Позняка, Сергея Михаенка, Юрия Воскресенского, Артура Воскресенского, Игоря Ермолова, Артема Молодова, Александры Молодовой и Владислава Корецкого, которые были задержаны в качестве подозреваемых по ст. 293 УК (массовые беспорядки), как политически мотивированное преследование в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и высказывания своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента Республики Беларусь и признаем их политическими заключенными.









В связи с этим мы требуем от властей Беларуси:





1. Незамедлительно освободить из-под стражи политзаключенных Левона Халатряна, Антона Беленского, Игоря Беленского, Андрея Позняка, Сергея Михаенка, Юрия Воскресенского, Артура Воскресенского, Игоря Ермолова, Артема Молодова, Александры Молодовой и Владислава Корецкого и остановить их криминальное преследование.





2. Незамедлительно освободить всех политических заключенных, а также граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период, и остановить политические репрессии в отношении граждан страны.





Правозащитный центр «Вясна»;





РПОО «Белорусский Хельсинкский Комитет»;





РОО «Правовая инициатива»;





Центр правовой трансформации Lawtrend;





Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова;





Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве «Хьюман Константа»;





Простое товарищество «Инициатива FORB»;





Белорусский ПЭН-центр;





Офис по правам людей с инвалидностью.