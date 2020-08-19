Следственный комитет о смерти на митинге в Бресте

Источник материала: Onliner

Сообщение СК: «По данным следствия, 11 августа в Бресте двое мужчин совершили нападение на лиц, выполнявших задачи по охране общественного порядка при проведении несанкционированного массового мероприятия. Во время нападения мужчины наносили удары, используя металлическую трубу, а также предприняли попытку завладения огнестрельным оружием, что подтверждается имеющимися у следствия материалами».

— Предварительно установлено, что, пресекая противоправные действия нападавших, правоохранители применили физическую силу. Один из них, воспринимая действия подозреваемых как реальную угрозу жизни и здоровью и пресекая попытки завладеть табельным оружием, применил в отношении нападавшего оружие, выстрелив в направлении плеча. Однако ввиду продолжавшегося активного сопротивления мужчины непреднамеренно ранил его в область головы, — говорится в заявлении. — Раненый был госпитализирован. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, к сожалению, 19 августа он скончался. Следователями будет дана окончательная правовая оценка действиям нападавших, а также правомерности применения оружия лицом, на которое возложены функции по охране общественного порядка.