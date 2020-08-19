В Витебске повредили личное авто милиционера, в Минске бросили в патрульную машину камень (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner

Утром 17 августа помощник дежурного оперативно-дежурной службы ГАИ Витебской области заметил, что в его авто, припаркованном на ночь возле дома, разбито стекло, сообщает пресс-служба МВД. В салоне обнаружили камень с наклеенным листом бумаги. Также в Минске неизвестным была повреждена патрульная машина ГАИ.

В видео, распространенном МВД, зафиксировано, что в записке фигурировал текст, составленный из вырезанных из газет букв, — отчетливо можно разобрать слова «заплатiшь за это». В МВД их квалифицировали как угрозы. Также в ролике видно, что автомобиль был разрисован краской. Было разбито заднее левое боковое стекло. В МВД сообщают, по факту хулиганства следствием возбуждено уголовное дело. Кроме того, в пресс-службе министерства напомнили, что за оскорбление, угрозы применения насилия, а также собирание и распространение информации о частной жизни сотрудников ОВД предусмотрена уголовная ответственность.

Еще один случай повреждения транспорта имел место в Минске 11 августа. Экипаж спецподразделения ДПС «Стрела» находился в районе станции метро «Каменная горка». «На дорогу периодически выходили граждане, создавая реальную угрозу безопасности и препятствуя движению, — сообщает пресс-служба МВД. — Инспекторы предупреждали их через громкоговорящее устройство, убеждали покинуть проезжую часть и вернуться на тротуар. В один момент справа выскочил молодой человек и бросил в лобовое стекло камень, который повредил стекло и видеорегистратор. Сотрудники ГАИ не пострадали». По данным милиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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