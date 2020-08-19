﻿ В Витебске повредили личное авто милиционера, в Минске бросили в патрульную машину камень (видео, обновлено). 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебске повредили личное авто милиционера, в Минске бросили в патрульную машину камень (видео, обновлено)

19.08.2020 20:38 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Утром 17 августа помощник дежурного оперативно-дежурной службы ГАИ Витебской области заметил, что в его авто, припаркованном на ночь возле дома, разбито стекло, сообщает пресс-служба МВД. В салоне обнаружили камень с наклеенным листом бумаги. Также в Минске неизвестным была повреждена патрульная машина ГАИ.

В видео, распространенном МВД, зафиксировано, что в записке фигурировал текст, составленный из вырезанных из газет букв, — отчетливо можно разобрать слова «заплатiшь за это». В МВД их квалифицировали как угрозы. Также в ролике видно, что автомобиль был разрисован краской. Было разбито заднее левое боковое стекло. В МВД сообщают, по факту хулиганства следствием возбуждено уголовное дело. Кроме того, в пресс-службе министерства напомнили, что за оскорбление, угрозы применения насилия, а также собирание и распространение информации о частной жизни сотрудников ОВД предусмотрена уголовная ответственность.

Еще один случай повреждения транспорта имел место в Минске 11 августа. Экипаж спецподразделения ДПС «Стрела» находился в районе станции метро «Каменная горка». «На дорогу периодически выходили граждане, создавая реальную угрозу безопасности и препятствуя движению, — сообщает пресс-служба МВД. — Инспекторы предупреждали их через громкоговорящее устройство, убеждали покинуть проезжую часть и вернуться на тротуар. В один момент справа выскочил молодой человек и бросил в лобовое стекло камень, который повредил стекло и видеорегистратор. Сотрудники ГАИ не пострадали». По данным милиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром 17 августа помощник дежурного оперативно-дежурной службы ГАИ Витебской области заметил, что в его авто, припаркованном на ночь возле дома, разбито стекло,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко торгуется с Москвой за сдачу страны?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

20.08.2020
Mir24.TV Belarus
21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика