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Кто из близкого окружения Лукашенко ушёл в отставку после кровавых протестов
Источник материала: KYKY>
За одиннадцать дней протеста в Беларуси очень многие люди из «провластных» организаций и ведомств по своей инициативе уволились. В том числе – из близкого окружения «президента» – кто это люди? Рассказываем.
Первое самое громкое увольнение – уход с ОНТ журналиста Дмитрия Семченко. Не просто журналиста, а начальника президентского пула журналистов. То есть Семченко лично присутствовал на заседаниях Лукашенко, и, видимо, был с ним знаком. Этот человек не просто решил сменить студию, он натурально пошел ва-банк.
Также покинул свой пост Артем Проскалович. Он занимал пост замглавы управления законодательства в правоохранительных и военной сферах главного государственно-правового управления президентской администрации. Проще говоря, Артем работал юристом в администрации президента. Но уволился со словами: «Более не считаю возможным быть Юристом на государственной службе».
Очень громким стало увольнение врача президентской лечкомиссии Алексея Петкевича: он открыто
Не остались в стороне от увольнений в знак протестов и беларуские дипломаты. Первым сложил свои полномочия посол Беларуси в Словакии, экс-помощник президента Игорь Лещеня. Он записал видеообращение, в котором сказал, что шокирован историями о пытках: «В одной из фотографий месива из синяков и кровоподтеков мы опознали одноклассника моей дочери, который точно никогда не числился в смутьянах», – заявил Лещеня и добавил: «Я солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. Как уроженец города Жодино, я с вами, рабочие «БЕЛАЗа» и «Кузнечного завода тяжелых штамповок». Я искренне надеюсь, что будущее моей Беларуси будет основано на учете мнений всех слоев общества и представителей различных политических сил. Белорусы выстрадали это право!»
Затем ушел в отставку глава департамента Северной Америки и Западной Европы Андрей Бушило. И ушел очень красиво, вот с таким постом в Facebook.
17 августа еще двое сотрудников МИД вышли на пикет на ступеньки ведомства. Но они не заявляли о своем увольнении.
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За одиннадцать дней протеста в Беларуси очень многие люди из «провластных» организаций и ведомств по своей инициативе уволились. В том числе – из близкого...
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