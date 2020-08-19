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Кто из близкого окружения Лукашенко ушёл в отставку после кровавых протестов

19.08.2020 17:03 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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За одиннадцать дней протеста в Беларуси очень многие люди из «провластных» организаций и ведомств по своей инициативе уволились. В том числе – из близкого окружения «президента» – кто это люди? Рассказываем. 

Первое самое громкое увольнение – уход с ОНТ журналиста Дмитрия Семченко. Не просто журналиста, а начальника президентского пула журналистов. То есть Семченко лично присутствовал на заседаниях Лукашенко, и, видимо, был с ним знаком. Этот человек не просто решил сменить студию, он натурально пошел ва-банк.

Также покинул свой пост Артем Проскалович. Он занимал пост замглавы управления законодательства в правоохранительных и военной сферах главного государственно-правового управления президентской администрации. Проще говоря, Артем работал юристом в администрации президента. Но уволился со словами: «Более не считаю возможным быть Юристом на государственной службе». 


Ушел и коллега Артема, Егор Вербицкий, который проработал в администрации президента чуть больше года, а сейчас ищет новую работу. 

Очень громким стало увольнение врача президентской лечкомиссии Алексея Петкевича: он открыто рассказал, что ушел после того, как увидел в каком адовом состоянии к медикам попадают люди после Окрестина и протестов. Алексей проработал в Республиканском клиническом медицинском центре Управления делами президента. Сейчас у него нет не только работы, но и дома – служебную квартиру наказали освободить. 

 

Не остались в стороне от увольнений в знак протестов и беларуские дипломаты. Первым сложил свои полномочия посол Беларуси в Словакии, экс-помощник президента Игорь Лещеня. Он записал видеообращение, в котором сказал, что шокирован историями о пытках: «В одной из фотографий месива из синяков и кровоподтеков мы опознали одноклассника моей дочери, который точно никогда не числился в смутьянах», – заявил Лещеня и добавил: «Я солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. Как уроженец города Жодино, я с вами, рабочие «БЕЛАЗа» и «Кузнечного завода тяжелых штамповок». Я искренне надеюсь, что будущее моей Беларуси будет основано на учете мнений всех слоев общества и представителей различных политических сил. Белорусы выстрадали это право!»

Затем ушел в отставку глава департамента Северной Америки и Западной Европы Андрей Бушило. И ушел очень красиво, вот с таким постом в Facebook. 

17 августа еще двое сотрудников МИД вышли на пикет на ступеньки ведомства. Но они не заявляли о своем увольнении. 


Мы рассказали только о тех людях, которые выходили из «пула приближенных» публично.

 
 
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За одиннадцать дней протеста в Беларуси очень многие люди из «провластных» организаций и ведомств по своей инициативе уволились. В том числе – из близкого...
 
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