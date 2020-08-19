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Российский экономист: «Всех уволить в Беларуси не получится»

20.08.2020 07:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Эксперт Игорь Николаев – о месседже Лукашенко бастующим рабочим.

– Вот Лукашенко делает вывод, что можно пригрозить увольнением, и все вернется на круги своя, – пишет экономист на Эхе Москвы. – А можно ведь сделать и другой вывод: если в такой непростой ситуации на рынке труда люди решаются на забастовки, значит, они даже не боятся потерять работу, значит, допекло, значит, вообще уже ничего не боятся.

И вот таким людям, которые не боятся, угрожают увольнениями?!


Ну, знаете ли… Всех не переувольняешь. А судя по сотням тысяч протестующих, увольнять, следуя угрозам, придется почти всех.

Но может ведь быть и другое решение вопроса: увольнение по собственному желанию одного человека.
 
 
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Эксперт Игорь Николаев – о месседже Лукашенко бастующим рабочим.
 
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