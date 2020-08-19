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Российский экономист: «Всех уволить в Беларуси не получится»
Источник материала: Партизан
Эксперт Игорь Николаев – о месседже Лукашенко бастующим рабочим.
– Вот Лукашенко делает вывод, что можно пригрозить увольнением, и все вернется на круги своя, – пишет экономист на
И вот таким людям, которые не боятся, угрожают увольнениями?!
Ну, знаете ли… Всех не переувольняешь. А судя по сотням тысяч протестующих, увольнять, следуя угрозам, придется почти всех.
Но может ведь быть и другое решение вопроса: увольнение по собственному желанию одного человека.
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Эксперт Игорь Николаев – о месседже Лукашенко бастующим рабочим.
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