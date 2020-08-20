Источник материала: ОНТ

По всей стране неравнодушные люди обсуждают будущее Беларуси. И не только на улицах и площадях. Особое внимание – тем пунктам пакета реформ, которые предлагают сторонники координационного Совета, созданного объединённым штабом.





Павел Кривенко – ученый из Гродно, резидент технопарка, разрабатывает защитные костюмы для медиков. В пандемию помогал всем гродненским больницам. Всегда считал себя вне политики. Но сейчас заинтересовался – что предлагают людям альтернативные кандидаты. Нашел в интернете сайт с опубликованным «Реанимационным пакетом реформ для Беларуси». И засомневался. Ведь изменить хотят до 70% того, что сейчас работает. Учёный полагает – такие предложения не в пользу людей, и с таким подходом не согласен.

Сейчас найти в открытом доступе ресурс с пакетом реформ сложно – сайт удалили. Теперь Павел и его коллеги призывают и остальных белорусов отбросить эмоции и задуматься. Вместе с жителями разных городов уже создали телеграм-канал. Его так и назвали – «Голос разума», в котором вместе обсуждают происходящее, ищут истину и предлагают конструктивные решения проблем.

С предложением объединиться ученый уже обратился и к властям области, и молодежным организациям. Уверен: людей, выступающих в поддержку Беларуси как социального государства, достаточно много.

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