В Витебске ездит «жывемабіль». Местные защищают его от ГАИ и собирают владельцу деньги на штрафы

Источник материала: Tut.by

Витебск, похоже, самый вялопротестный областной центр в Беларуси: здесь не выходит на площадь столько людей, как в Гродно, Бресте, Гомеле, Могилеве, — зато «город художников» умеет креативить. На мирных митингах и «Марше свободы» любимцем публики стал старенький микроавтобус с надписью на капоте «Жыве Беларусь!», БЧБ-флагом, красной полосой по белому кузову и символами «сердечко, кулак, знак победы», под которыми прошла предвыборная кампания Светланы Тихановской. Этот «микрик» витебляне прозвали «жывемабіль» или «жывебус». Volkswagen Transporter T3 не раз пыталась остановить ГАИ, но водителя почти всегда «отбивали» горожане. TUT.BY поговорил с ним про этот необычный автофлешмоб.



На мирных акциях протеста «жывемабіль» производит фурор: водителю аплодируют, приветствуют, хотят дать ему пять

Знакомьтесь — Андрей Кулаков. 26 лет. Индивидуальный предприниматель и руководитель витебского клуба любителей Volkswagen Transporter. У него целая коллекция таких авто — почти 20. Один бус раскрашен в стиле граффити.

А «бел-чырвона-белы» Volkswagen Transporter T3 старше водителя почти на десяток лет: «микрик» выпустили в 1986 году. Андрей любя называет его «драндулет-развалюха».









— На самом деле машине давно место на свалке, — смеется Андрей. — Просто это единственный бус белого цвета, который у меня был. И который было бы не жалко, если бы забрала ГАИ.

Молодой человек говорит, что идея проявить гражданскую позицию через автомобиль пришла ему давно, еще до выборов:

— Была мысль: если пойдет какая-то движуха, нарисую краской красную полосу на бусе и поеду кататься по городу. И когда движуха началась, я еще водрузил флаг, написал «Жыве Беларусь», нарисовал символику кампании Светланы Тихановской.





Первый раз «жывемабіль» появился в Витебске 16 августа — на «Марше свободы» на площади Победы:

— Я приехал на площадь, еще даже не успел сделать первый круг, пошел на разворот на улицу Богдана Хмельницкого, как за мной стали «охотиться» гаишники. Они пристроились еще на площади Победы. Как только я отъехал от толпы, сотрудники ГАИ хотели силой выдернуть меня из буса, затащить к себе в машину. Но сделать это им помешали люди, они это все снимали на телефоны. И гаишники отступили.

Тем не менее один раз ГАИ все же остановила «бело-красно-белый флаг на колесах» — за отсутствие техосмотра. Вокруг снова собрались горожане — и тут же собрали деньги на уплату штрафа.

— Еще даже не успели написать протокол, а мне в окошко люди уже 25 рублей накидали.



Много кто хочет покататься в «жывемабіле». Водитель старается не отказывать в этом удовольствии

17 и 18 августа Андрей Кулаков на своем «жывемабіле» снова был на мирных протестах. Во вторник ездил по площади Победы.

Накануне, 18 августа, Андрею Кулакову выписали второй штраф — за отсутствие техосмотра. Но водитель рад, что его автофлешмоб радует горожан:

— Людям бус полюбился. Прозвали его «жывемабіль». Доброе название, мне нравится. Я обычно езжу по кругу, и на каждом круге беру в салон кого-то, кто хочет прокатиться. У меня есть специальная кнопка, чтобы погудеть. Люди гудят, машут из окна руками — им очень нравится.



На фоне этого буса витебляне теперь любят делать селфи

18 августа Андрея провожали до дома примерно семь автомобилистов: горожане беспокоились, чтобы с ним ничего не случилось по дороге.

— Вчера заметил, что за мной по городу ездили две машины: следили. И я очень благодарен ребятам, которые вечером проводили меня до подъезда.

Парень говорит, что раньше хотел продать этот бус. Но сейчас передумал:

— Пока не победим, не продам!

19 августа к двум часам дня он приехал в ГАИ — на комиссию. Приехал, конечно же, на «жывемабіле». Поддержать его пришли более 20 горожан.







Группа поддержки Андрея возле ГАИ



Часть людей из группы поддержки зашла в кабинет

За отсутствие техосмотра водителя буса с бело-красно-белой символикой оштрафовали на 2 базовые (54 рубля). Люди, которые пришли поддержать Андрея, собрали деньги на уплату штрафа.

Андрей Кулаков, в свою очередь, подал жалобу на действия инспектора ГАИ, который 16 августа, по словам водителя, пытался «с применением силы» вывести его из буса и посадить в свою служебную машину. Кулаков готов предоставить видеодоказательство своих слов.



