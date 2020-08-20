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В швейцарском городе прошел дождь из шоколада

20.08.2020 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В швейцарском городе прошел дождь из шоколада

В Ольтене (Швейцария) выпали необычные осадки в виде частиц порошка какао. Об этом информирует Oltner Tagblatt.

На размещенных фото видно, как капот автомобиля покрыли коричневые капли.

Позже стало известно, что «шоколадный дождь» пошел из-за сбоя в вентиляционной системе местного завода. Хлопья какао, попавшие в воздух, были разнесены по округе ветром.

Пресс-служба завода уточнила, что выброс измельченных бобов какао безвреден для окружающей среды и людей. Представители фабрики пообещали устранить последствия максимально быстро. Также завод выразил готовность отмыть автомобили от шоколада.

Фото: РИА Новости / Алексей Сухоруков

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В Ольтене (Швейцария) выпали необычные осадки в виде частиц порошка какао. Об этом информирует Oltner Tagblatt. На размещенных фото видно, как капот автомобиля покрыли...
 
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