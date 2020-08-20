|
Пятилетний мальчик попал под колеса трактора в Речицком районе
Источник материала: ОНТ
В Речицком районе пятилетний мальчик попал под колеса трактора. Ребенок с травмами был госпитализирован в реанимацию. Об этом
ДТП произошло 17 августа в Ровенской Слободе. Водитель трактора с прицепом съезжал на грунтовую дорогу. Колесо прицепа наехало на пятилетнего мальчика, который бежал по обочине. По предварительным данным, ребенок поскользнулся и упал на дорогу под транспорт.
Мальчика с травмами госпитализировали в реанимационное отделение Речицкой центральной райбольницы.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Речицком районе пятилетний мальчик попал под колеса трактора. Ребенок с травмами был госпитализирован в реанимацию. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на ГАИ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)