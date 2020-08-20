Пятилетний мальчик попал под колеса трактора в Речицком районе

Источник материала: ОНТ

В Речицком районе пятилетний мальчик попал под колеса трактора. Ребенок с травмами был госпитализирован в реанимацию. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло 17 августа в Ровенской Слободе. Водитель трактора с прицепом съезжал на грунтовую дорогу. Колесо прицепа наехало на пятилетнего мальчика, который бежал по обочине. По предварительным данным, ребенок поскользнулся и упал на дорогу под транспорт.

Мальчика с травмами госпитализировали в реанимационное отделение Речицкой центральной райбольницы.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram