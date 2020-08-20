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Митинги под лозунгом «Не дадим развалить страну» продолжатся в Беларуси

20.08.2020 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Митинги под лозунгом «Не дадим развалить страну» продолжатся в Беларуси

Митинги в поддержку мира, безопасности и спокойствия пройдут и завтра в Беларуси. Под общим лозунгом «Не дадим развалить страну».

Все они начнутся вечером, после рабочих смен. В Пинске людей ждут в 17:30, а в Витебске – в 6 часов вечера. В Гомельской области встречи пройдут в восьми городах: это Буда-Кошелёво, Жлобин, Калинковичи, Лоев, Наровля, Речица, Светлогорск и Чечерск. А столичный регион приглашает сторонников сразу в 14 городов. От небольших – Березино и Воложина – до относительно крупных – Молодечно и Слуцка. Встречи проходят в поддержку мира, безопасности и спокойствия всей Беларуси. 

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Теги: Витебск
 
 
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Митинги в поддержку мира, безопасности и спокойствия пройдут и завтра в Беларуси. Под общим лозунгом «Не дадим развалить страну». Все они начнутся вечером, после...
 
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