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Алексей Ковалёв: «Набираем свою форму». Как сборная U-18 готовится к Чемпионату Европы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мужская сборная по волейболу до 18 лет проводит серию товарищеских поединков в рамках подготовки к Чемпионату Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Также сборная провела два товарищеских поединка, а тренерский штаб рассчитывает организовать ещё несколько подобных матчей.
Алексей Ковалёв, главный тренер сборной U-18:
Финал Чемпионата Европы среди юношей до 18 лет пройдет с 3 по 13 сентября. Наша сборная сыграет во второй подгруппе с Чехией, Россией, Францией, Германией и Польшей.
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Новости Беларуси. Мужская сборная по волейболу до 18 лет проводит серию товарищеских поединков в рамках подготовки к Чемпионату Европы, сообщили в программе...
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