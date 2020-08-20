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Алексей Ковалёв: «Набираем свою форму». Как сборная U-18 готовится к Чемпионату Европы

20.08.2020 06:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мужская сборная по волейболу до 18 лет проводит серию товарищеских поединков в рамках подготовки к Чемпионату Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

К тренировкам ребята приступили еще 20 июля в Мяделе, где занимались физической подготовкой. А уже 4 августа команда переместилась в Республиканское государственное училище олимпийского резерва. Там сборная перешла на упражнения с мячом. Финальным аккордом стал визит в Ратомку для подготовки техник тактических действий команды.  

Алексей Ковалёв: «Набираем свою форму». Как сборная U-18 готовится к Чемпионату Европы

Также сборная провела два товарищеских поединка, а тренерский штаб рассчитывает организовать ещё несколько подобных матчей.  

Алексей Ковалёв: «Набираем свою форму». Как сборная U-18 готовится к Чемпионату Европы

Алексей Ковалёв, главный тренер сборной U-18:   
Потихоньку, потихоньку входим в свой рабочий режим, то есть как бы набираем свою форму. Потому что в связи с длительной, скажем так, пандемией ребята находились по домам. У многих не было возможности работать с мячами. Поэтому стараемся наверстать всё упущенное то, что было за пять месяцев.  

Алексей Ковалёв: «Набираем свою форму». Как сборная U-18 готовится к Чемпионату Европы

Финал Чемпионата Европы среди юношей до 18 лет пройдет с 3 по 13 сентября. Наша сборная сыграет во второй подгруппе с Чехией, Россией, Францией, Германией и Польшей.   

Люди в материале: Алексей Ковалев

 
 
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Новости Беларуси. Мужская сборная по волейболу до 18 лет проводит серию товарищеских поединков в рамках подготовки к Чемпионату Европы, сообщили в программе...
 
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