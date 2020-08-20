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Наталья Эйсмонт: сегодня главное, чего мы хотим – чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил нашему МИД донести до руководителей стран, которые пекутся о ситуации в Беларуси, информацию о реальном положении дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Излишняя заинтересованность западных партнеров не осталась без внимания и на Востоке.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Подтверждение большой игры: лидеры некоторых стран ЕС звонят российскому Президенту, чтобы обсуждать Беларусь. 18 августа Путину набирали и Меркель, и Макрон – услышали идентичный ответ: просьбу не вмешиваться в дела суверенного государства. Справедливости ради, канцлер Германии сначала пыталась связаться с Минском, но...
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Республики Беларусь:
И второе – Президент Беларуси на данном этапе просто не видит необходимости в этом разговоре. Каким может быть от него эффект? Скорее всего отрицательным, ведь сегодня главное, чего мы хотим – чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в Беларуси. Исходя из этого Президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивались во внутренние дела Беларуси, как это происходит сейчас.
Ангела Меркель, к слову, этот факт сегодня подтвердила, хотя многие не верили, называя информацию фейком. А вот, что действительно оказалось неправдой и поводом для нагнетания ситуации не только внутри Беларуси – это видео, где колонна якобы российской военной техники едет по нашим дорогам.
Наталья Эйсмонт:
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Наталья Эйсмонт: сегодня главное, чего мы хотим – чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в Беларуси
Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил нашему МИД донести до руководителей стран, которые пекутся о ситуации в Беларуси, информацию о реальном положении...
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