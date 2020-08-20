За мир и процветание: в Беларуси прошли митинги в поддержку президента

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси люди вышли на митинги в поддержку президента Александра Лукашенко. Акции провели в Минске, Бобруйске и Логойске и других городах республики, передает «МИР 24».

Участвовали белорусы разных возрастов и профессий. Многие пришли семьями. Свою позицию митингующие выражали с помощью плакатов и флагов. Основной посыл участников – важно сохранить мир, безопасность и спокойствие в стране.

«За стабильную, за мирную, за родную, за любимую Беларусь, потому что я прошла 26 лет от начала и до конца с такой Беларусью»; «За независимую, безопасную. За такую, какая она сейчас. Я очень этим дорожу»; «Я здесь, я за Беларусь. За процветающую нашу родину», – поделились участники акции.