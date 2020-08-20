ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За мир и процветание: в Беларуси прошли митинги в поддержку президента

20.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси люди вышли на митинги в поддержку президента Александра Лукашенко. Акции провели в Минске, Бобруйске и Логойске и других городах республики, передает «МИР 24».

Участвовали белорусы разных возрастов и профессий. Многие пришли семьями. Свою позицию митингующие выражали с помощью плакатов и флагов. Основной посыл участников – важно сохранить мир, безопасность и спокойствие в стране.

«За стабильную, за мирную, за родную, за любимую Беларусь, потому что я прошла 26 лет от начала и до конца с такой Беларусью»; «За независимую, безопасную. За такую, какая она сейчас. Я очень этим дорожу»; «Я здесь, я за Беларусь. За процветающую нашу родину», – поделились участники акции.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участвовали белорусы разных возрастов и профессий. Основной посыл участников – важно сохранить мир, безопасность и спокойствие в стране.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Витебске ездит «жывемабіль». Местные защищают его от ГАИ и собирают владельцу деньги на штрафы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.08.2020
Mir24.TV Belarus
20.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика