Как разыскать и вернуть эвакуированный автомобиль

Что нужно предпринять владельцу автомобиля, если транспортное средство эвакуировано по решению сотрудника ГАИ. И как сделать всё правильно. Об этом Naviny.by рассказывают адвокаты адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнеры» .



Фото: minsknews.by

Основания для эвакуации транспортного средства

Если водитель совершил остановку или поставил автомобиль на стоянку с нарушением ПДД, то он может быть привлечен к административной ответственности.

При этом сам автомобиль может быть эвакуирован. Вместе с тем одного только нарушения ПДД для эвакуации транспортного средства недостаточно.

Сотрудник ГАИ имеет право эвакуировать автомобиль и доставить его к месту хранения в двух случаях.

Во-первых, если остановка/стоянка транспортного средства препятствует дорожному движению, а во-вторых, угрожает безопасности граждан.

Как узнать местонахождение транспортного средства

Гражданину, чей автомобиль эвакуировали, необходимо выяснить его местонахождение.

Первый вариант — связаться с оперативно-дежурной службой территориального органа внутренних дел по месту, где находилось/было оставлено транспортное средство.

Так, например, если автомобиль был оставлен на территории Ленинского района Минска, соответственно, вам необходимо обращаться в дежурную часть Ленинского РУВД Минска.

Второй вариант — позвонить по телефону 102.

В случае, если вы не получили информацию о том, где находится автомобиль, или его местонахождение неизвестно, обращайтесь в территориальный орган внутренних дел по месту жительства (прописки, нахождения транспортного средства) с заявлением об угоне транспортного средства.

После подачи такого заявления вам должны направить официальный письменный ответ — или о возбуждении уголовного дела, или об отказе в этом (с указанием причин, по которым вам отказано).

Расходы могут быть тройными

За остановку или стоянку транспортного средства с нарушением ПДД на гражданина может быть наложен штраф в размере одной базовой величины (27 рублей), а в случае повторного нарушения — двух базовых величин (54 рубля).

Если ГАИ эвакуирует транспортное средство гражданина, ему придется возместить расходы по эвакуации транспортного средства.

Так, в Минске с учетом полной погрузки на эвакуатор эта сумма составит 63 рубля.

Стоимость нахождения транспортного средства на штрафстоянке рассчитывается посуточно.

К примеру, за первые трое суток хранения автомобиля на штрафстоянке в Минске необходимо уплатить 22,2 рубля.

Справка. Тарифы на работы (услуги) по принудительной отбуксировке (эвакуации), а также хранению отбускированного (эвакуированного, доставленного) транспортного средства на охраняемой стоянке утверждены решением Мингорисполкома № 469 от 28 февраля 2013 года (актуально для Минска).

Вернуть авто можно и по доверенности

Забрать транспортное средство со штрафстоянки может лично собственник (владелец) или уполномоченное им лицо — в этом случае понадобится доверенность, заверенная у нотариуса.

При этом автомобиль должен быть возвращен по первому требованию собственника или уполномоченного им лица.

Не допускается невозврат транспортных средств по причине неуплаты штрафа за нарушение ПДД, отказа от оплаты эвакуации и хранения автомобиля на штрафстоянке. Это предусмотрено постановлением Совмина № 986 от 17 октября 2014 года.

Доступ собственника или уполномоченного им лица к эвакуированному транспортному средству производится круглосуточно в присутствии работника, который охраняет автомобиль на штрафстоянке.

При получении автомобиля его собственник или уполномоченное им лицо должны предъявить охраннику:

свидетельство о регистрации (технический паспорт, технический талон) автомобиля;

водительское удостоверение на право управления механическим транспортным средством соответствующей категории.

Эти документы не требуются, если гражданин забирает свой автомобиль с штрафстоянки способом, который не требует управления им. Например, с помощью эвакуатора.

Как получить дубликат?

Если свидетельство о регистрации транспортного средства утеряно, нужно обратиться в регистрационное подразделение ГАИ с заявлением о выдаче дубликата такого свидетельства.

В этом случае необходимо будет предоставить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, с отметкой о регистрации по месту жительства, а также документ, который подтверждает внесение платы.

Справка. Стоимость выдачи дубликата свидетельства о регистрации транспортного средства — одна базовая величина (27 рублей). Срок выдачи — 10 рабочих дней со дня подачи заявления.

Для выдачи дубликата водительского удостоверения следует обращаться в экзаменационное подразделение ГАИ.

В дополнение к документам, требуемым для выдачи дубликата свидетельства о государственной регистрации транспортного средства, необходимо предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья.

Справка. Стоимость выдачи дубликата водительского удостоверения — три базовые величины (81 рубль). Срок выдачи — один месяц со дня подачи заявления.

Сфотографируйте повреждения автомобиля

При возврате автомобиля или мотоцикла собственник/владелец (уполномоченное им лицо) должен получить протокол осмотра транспортного средства.

Этот протокол составляет сотрудник ГАИ, который принял решение об эвакуации. В протоколе отражаются видимые дефекты и повреждения автомобиля.

Лицу, которое получает транспортное средство, необходимо расписаться в этом протоколе.

В том случае, когда при получении транспортного средства собственник/владелец (уполномоченное им лицо) выясняет, что транспортное средство было поврежден во время эвакуации, проводится осмотр автомобиля.

По его результатам составляется акт, в котором отражается перечень видимых дефектов и повреждений автомобиля.

Акт составляется в двух экземплярах. Подписать его должны лицо, которое получает транспортное средство, и охранник штрафстоянки.

При получении транспортного средства также желательно зафиксировать его повреждения (при их наличии) с помощью фото- или видеосъемки.

Как зафиксировать сами повреждения?

Для транспортных средств, которые доставлены на штрафстоянку, фиксация повреждений возможна также при возврате транспортного средства собственнику (владельцу) или уполномоченному им лицу, о чем было указано выше.

Помимо этого, собственнику (владельцу) или уполномоченному им лицу необходимо обратиться с заявлением в правоохранительные органы (Генпрокуратура, центральный аппарат Следственного комитета, МВД), а также в свою страховую организацию, чтобы там могли зафиксировать факт причинения вреда автомобилю.

Если по результатам расследования правоохранительные органы установят, что транспортное средство было повреждено в результате незаконных действий сотрудников органов внутренних дел, собственнику автомобиля должна быть выплачена компенсация.

Оценить вред, причиненный автомобилю, также может эксперт (независимый оценщик).