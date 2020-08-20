Милиция не позволила раздать бюллетени для голосования о забастовке на проходной МЗКТ

Представители стачкома МЗКТ утром 20 августа пытались на проходных завода раздать сотрудникам предприятия бюллетени для голосования об объявлении забастовки. Через несколько минут к ним подошли несколько милиционеров и потребовали покинуть территорию завода.





Представители стачкома возразили, что они являются работниками завода и предприятия находиться на прилегающей территории. Однако милиция все равно не позволила раздавать бюллетени.

При этом волонтеры, находившиеся через дорогу от одной из проходных завода, смогли беспрепятственно раздать идущим на МЗКТ сотрудникам информационные листовки с информацией о забастовке.

Рабочие реагировали на листовки по-разному, некоторые агрессивно. Один из рабочих сказал: «Мало вас били на Окрестина». Однако большинство брали листовки. Несколько человек при этом сказали: «Жыве Беларусь!» и «Спасибо вам, ребята».

Дмитриев приехал поддержать работников МЗКТ. «Это вопрос решимости. Вы действуете законно. Конечно, администрация против, — сказал он представителям стачкома. — Если вы будете решительны и вместе, никто вас не уволит. Если вам будут угрожать увольнением, если на вас начнут давить, не молчите об этом. Вся страна узнает и поддержит вас. Мы будем вас защищать, никто вас не собирается бросать».

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