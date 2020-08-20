Толпа людей в черном избивала таксиста во время протестов. Машину до сих пор не нашли

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе в Сети появилось видео, на котором толпа людей в черном обступает Renault Logan с наклейками Яндекс.Такси. Машину лупят дубинками, потом вытаскивают водителя. Какое-то время он лежит рядом с машиной. В редакцию позвонил Иван, водитель того самого такси, и рассказал, что происходило и чем закончилось.

— Я индивидуальный предприниматель, на своей машине работаю в службе Яндекс.Такси. Вечером 11 августа, я ехал на встречу с сослуживцами. У меня на крыше висел флаг ВДВ, а сам я был в тельняшке и берете. Когда я проезжал по улице Янки Купалы недалеко от пересечения с Интернациональной, то пару раз просигналил в знак солидарности с участниками мирных акций протеста, — рассказывает начало истории Иван. — За перекрестком с Интернациональной меня остановил сотрудник ГАИ. Он ничего мне не предъявлял, никакого нарушения. Просто остановил, а потом отошел и встал перед автомобилем, заблокировав мне возможность движения.

На видео видно, как автомобиль окружили несколько силовиков в черной экипировке и начали лупить дубинками — по стеклу, зеркалам, фарам, кузову. Водителя вытащили из автомобиля и бросили на землю. Вокруг него собралось несколько людей в черном.

— После того, как меня вытащили из машины, началось избиение. Потом меня затащили в автобус, там продолжили избиение, порвали тельняшку. Долгое время мы стояли, в автобус то и дело приводили новых задержанных — притащили какого-то парня, который просто ехал на самокате по велодорожке.

В какой-то момент Ивану вызвали скорую — была рассечена голова и кровь не останавливалась. Врач сказал, что нужно накладывать швы, но водителя не отпустили. Медику просто сказали остановить кровотечение.

Ивана схватили около 8 часов вечера, но на составление протокола в Первомайский РОВД он попал только в три часа ночи. Водитель говорит, что согласился с протоколом, потому что сил не было его даже прочесть.



Так выглядел Иван через два дня после избиения

— Потом я почувствовал головокружение, меня начало тошнить. В районе четырех утра меня все же привезли в больницу. Там сделали анализы крови, рентген головы и левой руки, УЗИ внутренних органов. Врач сказал, что есть гематомы, диагностировали ЧМТ, стрессовое состояние. Выдали мне на руки результаты анализов, заключение врача и сказали идти в свою поликлинику к травматологу. Утром 12-го августа я попал на прием. Там меня еще раз осмотрели, от гематом на ногах выписали мазь, назначили еще какие-то процедуры.

После этого Ивану позвонили из РУВД для опроса, и из Следственного комитета с просьбой написать заявление по факту получения телесных повреждений.

— Видимо, из больницы, когда меня туда доставили, пошла информация в СК. В РУВД мы четыре часа составляли с сотрудником опрос. Все описывали максимально подробно — что, где, сколько человек, какие-то приметы, как происходило, что пострадало. Адвокаты сказали, что все материалы будут в любом случае переданы в Следственный комитет. И если будет возбуждено уголовное дело, можно подавать иски о возмещении вреда здоровью и имуществу, упущенную выгоду и все остальное.

Машину не могу найти до сих пор

Когда Иван немного пришел в себя, то занялся поисками машины, которые идут до сих пор.



Это автомобиль Ивана. Он обращается с просьбой ко всем, кто увидит машину, обратиться в редакцию TUT.BY

— В первые дни протестов я не мог работать, потому что не было интернета. После избиения не мог по состоянию здоровья. А сейчас у меня просто нет машины, и я не могу ее найти. Мне из «органов» отписываются, отзваниваются, дают какие-то номера. Ты звонишь, тебя перенаправляют, потом в итоге ты нарываешься на писк факса. Теоретически, она может быть где-то на штрафстоянке. Я звонил на одну из них, на ул. Пономаренко. Там сторожа посмотрели по журналу — нет такой машины.

Иван писал заявление в Центральный РОВД на имя начальника с просьбой вернуть автомобиль. Но там ответили, что исполнителем по его делу является ГАИ Центрального района. Иван в сети нашел телефон штрафстоянки ГАИ Центрального района. Дозвонился, объяснил, что задержание было на их территории. И, возможно, машина находится у них на штрафстоянке. Водителю ответили, что ГАИ к задержаниям вообще отношения не имеет. А на штрафстоянке у них могут быть только автомобили, которые эвакуировали за неправильную парковку.

— Я недавно опять звонил в 102, узнавал — никакой информации. Машина стоит непонятно где, разбитая, без стекол. Документов о том, что она где-то находится или принята на хранение, мне никто предоставить не может. Может ее вообще куда-то оттащили и бросили, она стоит в каком-нибудь дворе или вообще в овраге за кольцевой. Такой вариант я тоже не исключаю.

Больше всего Иван переживает, что в машине выбиты стекла. Начинаются дожди, и салон может залить водой. Водитель надеется, что кто-то из читаталей видел его авто и свяжется с ним.