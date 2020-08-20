Принимаем новостройку со специалистом. «Английские» дома МАПИДа, за которые надо было «биться» на аукционе

Источник материала: Onliner От МАПИДа, если он, конечно, не работает на частного застройщика, обычно не ждут ничего особенного: «стены», «столбики», неяркие цвета — все стандартно. Но весной 2019-го один из главных поставщиков панельных «квадратов» удивил жителей столицы: предприятие заявило, что самостоятельно начинает возводить на улице Космонавтов новый дом — длинную трехэтажку в «английском» стиле. Дольщиков «вписаться» в стройку не приглашали — мол, сделаем все сами, а потом продадим квартиры через аукцион. Примерно через год картина стала понятна: проект не изменили, этажей не прибавилось, выглядит все достойно. Поэтому старта продаж жилья заинтересованные ждали больше, чем любого календарного праздника. На первых аукционах на «трешки»-«четырешки» конкурс был побольше, чем на иные специальности в вузах. И вот, когда все битвы позади, у Onliner появилась возможность вместе со специалистами «Эво Лэнда» проверить качество необычных панельных квартир.





Англия на белорусский лад

Безусловно, это не предел мечтаний, но всяко лучше многого из того, что было построено в Минске за последнее время. Благородные цвета фасада, прозрачные входные группы, террасы для жителей первого этажа, вход практически в один уровень с землей — все, как любят урбанисты. Еще бы пластиковые окна и двери были не такими кричащим — глаз не отвести.

Одни из тех, кто стал счастливыми (не без нюансов) обладателями квартиры на улице Космонавтов, — минчане Анастасия и Максим. В их «трешке» 75 квадратных метров и незастекленная лоджия, предусмотрено помещение для гардеробной.





— О том, чтобы перебраться в большую квартиру, мы как молодая семья, конечно, мечтали, но вот плана действий не было, конкретный вариант не подбирали, — рассказывает Максим, который вместе с женой и ребенком живет в «однушке» все в той же Малиновке. — Однажды, гуляя по району, заметили, что на Космонавтов начинает строиться новый дом. Стали смотреть в интернете — информации ноль. Изучив паспорт объекта, позвонили в МАПИД — там тоже толком ничего не сказали.

Ореол загадочности только раззадорил пару, за новостройкой они стали наблюдать еще пристальнее. А вскоре и первые новости появились: ждите аукцион. Предвосхищая события, минчане выставили свою квартиру на продажу, чтобы было с чем идти на эти самые торги. Правда, первое время «торговля» шла не слишком бойко.













— Только 8 марта, через четыре месяца после того, как мы выставили объявление, позвонил первый реальный покупатель. Буквально через день — еще один. В итоге свою квартиру мы продали без торга и скидок, честно сказав обоим претендентам, что заключим сделку с тем, кто больше заплатит, — вспоминает минчанин.

С аукционом по продаже жилья Максим и Настя столкнулись впервые. И к тому механизму, который реализуется у нас, у семьи осталось очень много вопросов:

— Все забюрократизировано по максимуму, нет никакой гибкости и попыток идти навстречу людям. Например, для участия в аукционе надо внести залог — к этому вопросов нет. В нашем случае — это 3000 рублей. Причем указанную сумму надо вносить за каждый лот, за который ты планируешь бороться. То есть если подозреваешь, что выбранный вариант (например, квартира №20) может уплыть, по ходу развития событий перекинуться на другой просто так не сможешь. Еще до начала торгов надо внести деньги за три-четыре объекта. Уже набегает немаленькая сумма. Но и это еще не все.















За каждое перечисление денег (аукционного сбора) на счет Минского городского центра недвижимости и обратно (если лот ты не выиграл) взимается комиссия. А если участвуешь в трех-пяти торгах, то набегает нормальная сумма, которую теряешь на ровном месте. Причем если первый аукцион был неудачным, нельзя просто оставить деньги на счету организаторов и участвовать в следующем. Необходимо их вернуть и потом внести еще раз. Опять же все с комиссиями и поиском банка, где транзакцию провести выгоднее всего (спасибо «Беларусбанку»).

Хождение по мукам

Однако аукционные страсти оказались только подготовкой к главной битве. Вот как Максим описывает взаимодействие с застройщиком:

— В МАПИДе с нами общались вежливо, все рассказывали подробно. Правда, ровно до того момента, как мы частично внесли деньги. После этого — мягко говоря, безразличие: люди-то уже на крючке. Рассказываю, как было конкретно в нашем случае: несмотря на то что средства на покупку новой квартиры у нас были, мы, пообщавшись в чате будущих жильцов, решили, что можно воспользоваться кредитными средствами.

В отделе продаж МАПИДа, когда мы высказали свое пожелание, уточнили: если банк дает добро, то мы с представителем застройщика едем в БРТИ и заключаем специальный договор, в котором указано, что одна часть квартиры оплачена собственными средствами, а другая — кредитными. В общем, никаких проблем, схема отработана. Банк же должен перевести деньги в течение пяти дней.















Ну вроде все нормально. Затем мы обратились в дзержинский филиал «Беларусбанка» (в Минске запись в ипотечный офис была чуть ли не на несколько месяцев вперед) и подали все документы. Буквально через два дня нам сказали, что кредит на сумму 100 000 белорусских рублей предварительно одобрен.

Так как квартира оформлялась на жену, то подписывать все документы поехала она, я остался дома с ребенком. В МАПИДе Насте еще раз сказали, что банк переводит деньги за пять дней максимум и, мол, нечего переживать, все всё понимают, поэтому и в договоре прописываются «пять календарных дней».

Однако когда мы приехали в банк, нас огорошили: почему в договоре указаны пять дней, если должно быть тридцать? Мол, да, переводим деньги, как правило, быстро, но в документах обязано быть все по форме. Мол, юридическая служба банка вряд ли этот договор пропустит. Мы в шоке, а тут еще и новости: в четверг мы подали документы, а в пятницу — сюрприз — в стране приостанавливают кредитование.













Звоним в МАПИД, чтобы рассказать последние новости, а там — «вы какие-то проблемные». Я в какой-то момент даже подумал, что с нами и вправду что-то не так. Не знаю почему, но решил перечитать договор, составленный МАПИДом. В итоге понял, что суммы, которые там указаны, не сходятся. То есть аукцион мы выиграли с итоговой цифрой 238 000 рублей. Эта сумма состоит из своих и кредитных денег. Причем если сложить нашу часть и банковскую, то итоговая не получается! Как так можно оформлять документы? Это ведь уже стопроцентная гарантия того, что банк завернет договор, а в таких обстоятельствах мы останемся без кредита.

Снова звоню в МАПИД и прошу сделать допсоглашение. Но там отказываются — мол, у нас госорганизация, все подконтрольно, никаких «допов». И вообще, куда ваша жена смотрела? Да, есть наша вина, но мы покупаем квартиру впервые, а у вас несколько человек поставили подписи под этим договором! В итоге вместо допсоглашения нам внесли правки в текущий договор, не указав новую дату. А у нас меж тем пятидневный срок перечисления кредита подходит к концу. Позже выяснилось, что мы были не единственными, у кого возникли проблемы с договором, — нас минимум трое. То есть организация продает квартиру за $100 000 и не перепроверяет документы, — возмущен Максим.















Только благодаря тому, что банк вошел в положение и переговорил с МАПИДом, «проблемные» семьи все-таки получили свои кредиты. Правда, для этого им еще пришлось не раз побегать за «мапидовцами», чтобы получить справки с нужными датами.

— Несмотря на то что договор заключался между двумя сторонами, по факту все лежало на плечах покупателей, в том числе дополнительные траты. Например, переделать договор в БРТИ, чтобы в нем были указаны правильные цифры, стоило около двухсот рублей. Эпопея с аукционной продажей и выделением кредита вытрепала столько нервов, что сейчас даже и не знаю, стоило ли оно того.









И даже на этом «интересности» не закончились: акт приемки квартиры нас вынудили подписать вслепую, без непосредственного осмотра жилья — мол, они так работают. «А что там смотреть — вы похожую видели до аукциона. Стены и стены. Вы же газовую плиту не проверяете в магазине?» — вот так с нами разговаривали в МАПИДе. Конечно пришлось подписать, так как у нас были обязательства перед банком зарегистрировать жилье в определенный срок.



Так выглядит детская площадка нового ЖК











Естественно, я разочарован. Думал, что покупка собственной просторной квартиры будет сплошным удовольствием и принесет только радостные эмоции. По факту же все сложилось ровно наоборот. И даже после всего пути нас добивают — обещали, что в доме будет создано ТС, а передали новостройку ЖЭСу. Говорили, что для ТС предусмотрено помещение, а в итоге эти метры не отдают, якобы продали кому-то. А чего еще ждать? — сетует молодой человек.

Красиво снаружи, а что внутри?

Свою квартиру пара купила за 238 000 рублей (при начальной стоимости в 218 000). При этом из-за премудростей торгов аналогичная квартира, но с террасой, расположенная на первом этаже, ушла за 227 000 рублей. Ну тут уж кто на что подался, назад не отмотаешь. Что же с качеством полученных через тернии метров?

— Насколько я вижу, серия панелей уже старая, отработанная, — замечает Александр Скок. — Опалубка, похоже, тоже старая, поэтому назвать стены суперровными не могу. Однако все отклонения в пределах допуска — очень больших завалов и очевидных проблем на стыках панелей нет, поэтому претензий застройщику не предъявишь. И все же я бы порекомендовал вам заняться выравниванием поверхностей — независимо от того, будете вы клеить обои или красить стены. Углы, зоны примыкания к потолку будут бросаться в глаза. Какие-то стены надо полностью перештукатурить, какие-то — просто «подтянуть», подшлифовать. По-хорошему, надо работать со всеми стенами, хоть они и укладываются в нормативы.





Также на некоторые стены, дабы довести их до нужного класса, нанесена шпатлевка. Правда, держится она плохо. Поэтому вам, прежде чем начать нормальный ремонт, надо от нее избавиться. Болгарка с шлифовальной чашкой, шлифмашинка — и вперед, иначе после того, как вы завершите все работы, могут вылезти проблемы.









К радости новоселов пол находится в хорошем состоянии. Плиты ровные, состыкованы грамотно, подправить надо только отдельные места. А дальше можно укладывать любое напольное покрытие, заливать самонивелир нет никакой необходимости.





— Что касается электрики, то все сделано по современным нормам: выключатели на уровне кисти, а не плеча, розетки на высоте около 30 см от пола. То есть предстоит меньше переделок. К тому же в комнатах появились патроны. Следующий шаг — добавить лампочки, чтобы было совсем хорошо. К сожалению, не работает розетка электроплиты, но, думаю, это исправят, — отмечает специалист «Эво Лэнда».









К радиаторам тоже минимум вопросов: аккуратные, не убитые. В спальне подводка не очень ровная, но критичность этого дефекта зависит от каждого человека — кому-то будет мозолить глаза, кто-то даже не заметит.





— Края подоконников опущены миллиметра на два. Один из откосов кривоватый, но когда ваши мастера займутся маляркой, это подтянется. Под замену идет только один стеклопакет в спальне, остальные в хорошем состоянии. Створкам нужна регулировка, но это мелочи, которые легко исправляются.











Что касается металлической обшивки мансарды, то в одной из комнат она как следует не закреплена. Когда начнется дождь-ветер, будет много шума, к тому же может начать заливать, — предупреждает Александр.





На полу открытой лоджии одна плитка треснула.









— Для МАПИДа уровень выше среднего, это однозначно. Думаю, этой квартире можно поставить баллов восемь, — заключает специалист.





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