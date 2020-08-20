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Белорусские военные завершают тактические учения с батареями реактивных дивизионов
Источник материала: ОНТ
Сегодня завершаются тактические учения с батареями реактивных дивизионов вблизи БелАЭС и на полигонах в Гродненской области.
В них участвуют танковые и механизированные батальоны, подразделения ракетных войск и артиллерии, зенитные ракетные войска. Летчики штурмовой авиационной базы в ходе летно-тактических упражнений продолжат отработку совместных действий в составе пар самолетов. Организовано несение круглосуточного дежурства дежурными силами и средствами радиоэлектронной борьбы.
В течение четырех дней полигонах проходили плановые занятия по боевой подготовке со стрельбой с отдельными танковыми и механизированными батальонами.
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Сегодня завершаются тактические учения с батареями реактивных дивизионов вблизи БелАЭС и на полигонах в Гродненской области. В них участвуют танковые и...
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