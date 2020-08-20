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Гайдукевич создает "народно-патриотическое движение"

20.08.2020 09:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Доверенное лицо Лкашенко на этих выборах обещает "критиковать власть". Но очевидно, что цель идеи - распылить протест.



Депутат нижней палаты парламента Белоруссии, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич заявил РИА Новости, что во избежание раскола республики создал "народно-патриотическое движение".

"Мы создали народно-патриотическое движение – более широкое, чем политическая партия. В него могут вступать все желающие. Впереди у нашей страны – интересные политические события, так что свои цели и задачи мы обозначили. Наше движение уже включилось в общественную жизни страны и будет участвовать во всех выборах, будет предлагать свою программу, отстаивать позицию в парламенте и в местных советах. Я действующий депутат и у меня такая возможность есть. Мы сделаем все, чтобы страну не расколоть, постараемся быть той силой, которая всех объединит", - сказал Гайдукевич.

На вопрос, создано ли данное движение в противовес оппозиционному совету по трансферу власти, Гайдукевич ответил отрицательно. "То, что там (в оппозиции – ред.) создали, я вообще не знаю, на что это может влиять и каким образом. Любые вопросы в стране должны решаться через парламент, Совмин, с учетом конституции и законодательства – только так", - подчеркнул депутат.

Гайдукевич предлагает, чтобы площадкой для диалога в обществе стал парламент. 

"Мы вместе должны двигаться дальше – работать над конституцией, избирательным законодательством. Но все это должно происходить по двум принципам: это должны делать только белорусы в рамках своего национального законодательства и по закону, без вмешательства извне и без посредников каких-то, которые появились. Давайте скажем правду: ни одна страна, которая предлагает посреднические услуги, не думает о нас, а думает только себе, везде геополитика правит", - сказал депутат.

При этом он заверил, что народно-патриотическое движение будет критиковать власть, указывать ей на ошибки и недостатки, и это, по мнению парламентария, абсолютно ничему не помешает.

Если учесть, что белорусский парламент не влияет абсолютно ни на что, а сам Гайдукевич был доверенным лицом Лукашенко на этих выборах, то понятно, что цель инициативы - все заболтать.
 
 
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Доверенное лицо Лкашенко на этих выборах обещает "критиковать власть". Но очевидно, что цель идеи - распылить протест.
 
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