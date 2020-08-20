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Модельный ряд Hyundai пополнится большим минивэном

20.08.2020 10:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фотошпионы заметили на одной из парковок в Китае предсерийный прототип будущей новинки Hyundai, внешность которой не скрывает даже камуфляжная пленка.


Фото: Autohome.com.cn

Китайские СМИ сообщают, что новый минивэн будет называться Custo (по всей видимости, в честь французского исследователя Жака-Ива Кусто). Машина длиной около 5 м получит сдвижные задние двери и три ряда сидений в салоне (с шестью или семью посадочными местами в зависимости от версии), в котором, судя по фото, пропишется крупный вертикальный тачскрин мультимедиа-системы. Данных о силовой установке минивэна пока нет.


Фото: Autohome.com.cn

Фото: Autohome.com.cn

Выпуск Custo наладит СП Beijing Hyundai, а премьерный показ полноразмерного однообъемника должен состояться уже в сентябре на автосалоне в Пекине. В Китае главными конкурентами минивэна от Hyundai станут обновленный Buick GL8 и Volkswagen Viloran, продажи которых начались минувшей весной.

 
 
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Фотошпионы заметили на одной из парковок в Китае предсерийный прототип будущей новинки Hyundai, внешность которой не скрывает даже камуфляжная пленка.
 
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