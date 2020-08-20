Класковский: В голосе Лукашенко зазвенел металл, но загнать пасту в тюбик у властей уже не получится









пишет Александр Класковский. – В частности, велел МВД не допускать беспорядков в стране, и особенно в – В голосе Александра Лукашенко зазвенел металл. Если пару дней назад он выглядел обескураженно перед кричавшими «уходи!» рабочими Минского завода колесных тягачей, то на заседании Совбеза 19 августа решительно пообещал «вернуть спокойную страну», разобраться с митингующими и отдал вертикали ряд жестких распоряжений, –Александр Класковский. – В частности, велел МВД не допускать беспорядков в стране, и особенно в Минске





Власти воспользовались тем, что у протестов нет центра, плана, стратегии. Координационный совет твердит о диалоге, но для танго нужны двое.





Дипломатическая поддержка Кремля тоже наверняка приободряет Лукашенко. Он снова в одном окопе с заклятым союзником Путиным. Терки терками, но когда идет речь об угрозе авторитарным режимам, на первый план выходит солидарность их вождей.





Сегодня силовики вновь в деле. Повсюду идет колоссальное давление на рабочих, чтобы не начали бастовать. И хотя на многих предприятиях неспокойно, часть людей не приступила к работе, тотальных забастовок, похоже, нет.





Как будет развиваться ситуация внутри Беларуси, прояснят ближайшие дни. Народ продолжает выходить на акции. Будет ли новый раунд винтилова? Как отреагирует в таком случае общество? Впишутся ли белорусы массово за Координационный совет, членам которого Лукашенко пообещал метлы и лопаты?









Пока Лукашенко по-прежнему контролирует госаппарат, силовиков. Он настроен отнюдь не на свой уход и даже не на поиски компромисса, а на подавление несогласных, даже если их миллионы. Беларусь рискует окончательно превратиться в полицейское государство.





Почему Лукашенко становится слабее, несмотря на иллюзию контроля





Но загнать пасту в тюбик у властей уже не получится. Ситуация может перейти в фазу долгого тлеющего конфликта между режимом и значительной частью общества. И в любой момент может рвануть.