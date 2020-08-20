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Прямые телефонные линии продолжаются. 20 августа Наталья Кочанова ответит на вопросы граждан
20.08.2020 10:05 — Разное |
Новости Беларуси. Прямые телефонные линии продолжаются. Помочь белорусам в решении насущных вопросов готовы в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа». 20 августа на связь с гражданами выйдет глава верхней палаты парламента.
Как правило, спикер лично принимает граждан, но и общение по телефону не раз доказало эффективность. Чтобы оперативно помочь населению, каждая из проблем берется на личный контроль, необходимые поручения даются местным властям.
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Новости Беларуси. Прямые телефонные линии продолжаются. Помочь белорусам в решении насущных вопросов готовы в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24...
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