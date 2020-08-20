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Прямые телефонные линии продолжаются. 20 августа Наталья Кочанова ответит на вопросы граждан

20.08.2020 10:05 — Разное |  
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Новости Беларуси. Прямые телефонные линии продолжаются. Помочь белорусам в решении насущных вопросов готовы в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа». 20 августа на связь с гражданами выйдет глава верхней палаты парламента.

На протяжении трех часов Наталья Кочанова постарается ответить на обращения людей.

Прямые телефонные линии продолжаются. 20 августа Наталья Кочанова ответит на вопросы граждан

Как правило, спикер лично принимает граждан, но и общение по телефону не раз доказало эффективность. Чтобы оперативно помочь населению, каждая из проблем берется на личный контроль, необходимые поручения даются местным властям.

Люди в материале: Наталья Кочанова

 
 
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Новости Беларуси. Прямые телефонные линии продолжаются. Помочь белорусам в решении насущных вопросов готовы в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24...
 
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