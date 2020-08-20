Координационный совет оппозиции попытался связаться с Администрацией президента

Источник материала: Ежедневник

фото: tut.by

Ответа получено не было. Между тем сам президент заявил на заседании Совбеза, что «создание альтернативных, параллельных и прочих органов… с целью захвата власти карается законом».

Член Координационного совета оппозиции Павел Латушко рассказал о попытке связаться с «высокими представителями» Администрацией президента. Участники совета намеревались «проинформировать Администрацию о реальных целях и задачах, которые ставит перед собой Координационный совет, нежели те, которые озвучиваются в госСМИ».

Пока ответа из Администрации не последовало.

Латушко также упомянул о реакции Евросоюза и России на выборы в Беларуси, пишет Tut.by. Представители оппозиции считают, что в идеальном варианте переговоры по транзиту власти должны проходить без вмешательства внешних сил.

Между тем сам Александр Лукашенко на вчерашнем заседании Совбеза подчеркнул, что считает незаконным создание в стране тех или иных альтернативных органов. "Я уже об этом говорил: создана так называемая черная сотня для приема, передачи власти. Так называемый штаб оппозиции. Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим…. Хочу повторно напомнить: создание альтернативных, параллельных и прочих органов, тех же "сотен" с целью захвата власти карается законом", - заявил Лукашенко.

Лукашенко снова подчеркнул, что «перемены всякие должны быть прописаны в Конституции». «И эта работа продолжается, - проинформировал он. - Она будет активизирована. И насколько это возможно, и насколько это будет поддержано населением, от этого зависит скорость принятия Конституции. И по Конституции мы уже можем вести дискуссии о переизбрании органов власти".

Пока же, подчеркнул Лукашенко, он будет «удерживать страну в рамках правового поля» согласно действующей Конституции.

Таким образом, Александр Лукашенко продемонстрировал отказ от диалога как с оппозицией, так и с Евросоюзом. Так, накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, что Лукашенко отказал ей в телефонном разговоре .