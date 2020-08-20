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Кто-то забросал дом Павла Латушко краской, теперь политик под охраной, ему угрожают
Источник материала: KYKY>
Неизвестные облили дом и гараж экс-министра культуры, экс-директора Купаловского, члена президиума Координационного совета оппозиции по передаче власти Павла Латушко. Об этом
По словам Латушко, когда кто-то бросил в его дом краску, сам Павел в здании не находился. Более того, к тому моменту он уже несколько ночей подряд
Ранее в интервью BBC Латушко
Я понимаю всю опасность, которая возникает в отношении меня. Очень много за этот день поступило зашкаливающее количество СМС, звонков и предложений мне уехать из Беларуси в Российскую Федерацию, но я считаю и абсолютно в этом убежден: я не совершаю никаких антизаконных и антиконституционных действий. <...>
Это специально такой способ давления на оппозицию, чтобы отказаться от участия. Сейчас мне было сказано, что я перешел границу, я принял участие и вошел в президиум координационного совета, что является окончательным поводом для принятия в отношении меня каких-то действий. Я надеюсь, что это пока что ли словесные угрозы или, как правильнее сказать, посылы негативного характера, которые не будут реализованы».
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Неизвестные облили дом и гараж экс-министра культуры, экс-директора Купаловского, члена президиума Координационного совета оппозиции по передаче власти Павла...
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