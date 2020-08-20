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Кто-то забросал дом Павла Латушко краской, теперь политик под охраной, ему угрожают

20.08.2020 10:15 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Неизвестные облили дом и гараж экс-министра культуры, экс-директора Купаловского, члена президиума Координационного совета оппозиции по передаче власти Павла Латушко. Об этом рассказала «Свобода».

По словам Латушко, когда кто-то бросил в его дом краску, сам Павел в здании не находился. Более того, к тому моменту он уже несколько ночей подряд не ночевал дома. Сейчас политик под охраной. Он подтверждает, что получает в свой адрес угрозы.

Ранее в интервью BBC Латушко признавался, что ему поступают анонимные требования покинуть страну: «Я единственное хочу сказать, что семья, моя дочь, моя мама находятся за пределами Беларуси. К сожалению, я должен констатировать, что моя семья уехала за границу фактически после первых заявлений, когда я дал свою гражданскую, подчеркиваю, гражданскую, а не правовую оценку действиям министерства внутренних дел в отношении демонстрантов, прежде всего, того насилия, которое было применено к гражданам в местах лишения свободы, временного ограничения свободы, в СИЗО и при задержании. <...>

Я понимаю всю опасность, которая возникает в отношении меня. Очень много за этот день поступило зашкаливающее количество СМС, звонков и предложений мне уехать из Беларуси в Российскую Федерацию, но я считаю и абсолютно в этом убежден: я не совершаю никаких антизаконных и антиконституционных действий. <...>

Это специально такой способ давления на оппозицию, чтобы отказаться от участия. Сейчас мне было сказано, что я перешел границу, я принял участие и вошел в президиум координационного совета, что является окончательным поводом для принятия в отношении меня каких-то действий. Я надеюсь, что это пока что ли словесные угрозы или, как правильнее сказать, посылы негативного характера, которые не будут реализованы».

 
 
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Неизвестные облили дом и гараж экс-министра культуры, экс-директора Купаловского, члена президиума Координационного совета оппозиции по передаче власти Павла...
 
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