Бастующие «Беларуськалия» придумали, как противостоять угрозам увольнений

Подсчитать точное количество бастующих невозможно, объясняют в Белорусском независимом профсоюзе (БНП).





«Салідарнасці» председатель Независимого профсоюза горняков ОАО «Беларуськалий» Юрий Захаров. – Это процесс постоянно меняющийся. Сегодня с утра рабочий стоял на площади, а вечером пошел на работу. Как к этому относиться? Каждый человек выбирает для себя методы и форму протеста, – поясняет в интервьюпредседатель Независимого профсоюза горняков ОАО «Беларуськалий» Юрий Захаров.





– Правда ли, что инженерно-технические работники (ИТР) не поддерживают бастующих?





– Не могу сказать, что рабочие бастуют, а ИТР – нет, потому что это неправда. Нет такой четкой стратификации, – говорит пресс-секретарь Белорусского независимого профсоюза Роман Ерошеня.





Высшее руководство не поддерживает забастовку.





Те рабочие, которые выходят на работу, могут делать ремонт, создавать видимость работы. Есть много нюансов.





Мне рассказывали, что есть представители администрации, которые на местах говорили работникам: «Пиши объяснительную за прогул!», а сами втихаря звонят и говорят: «Мы с вами, держитесь!»





Павел Соколовский, заместитель председателя Независимого профсоюза горняков Первого рудоуправления, говорит, что многие люди из низшего состава ИТР (энергетики на участках, мастера) поддерживают забастовку.





– Грозят увольнением директора рудоуправлений, начальники рудников и цехов. Они вызывают людей на разговор и требуют объяснительные.





По словам Павла, давят в основном на начальников участков и смен.





– Вчера вечером были случаи, когда люди приехали на рабочие места, получили лампы и отказались спускаться в шахту. Генеральный директор «Беларуськалия» Иван Головатый ездил по нарядным и оказывал психологическое давление на людей, что якобы забастовка незаконна.









Администрация использует различные психологические уловки. Например, говорят, вы одни, кто не спустился в шахту. Связи нет, и люди могут сдаться под давлением.





– Кто вошел в стачечный комитет «Беларуськалия»? Активисты независимого профсоюза?





– Нет, – объясняет Роман Ерошеня. – Стачком – это не лидеры Независимого профсоюза горняков (НПГ), а рабочие, которые проявили инициативу по созданию стачкома. Их выдвинули в руководство стачкома собрания рабочих. НПГ поддержал стачком и помогает его представителям.





В стачечном комитете «Беларуськалия» не все члены независимого профсоюза. Есть те, кто не состоит ни в одном из профсоюзов. Есть и те, кто в Белхимпрофсоюзе, несмотря на антизабастовочную позицию его руководства.





В их адрес поступают угрозы. Одной активистке звонили, говорили, что милиция интересуется твоим прошлым, собирает данные. Таким образом на людей морально давят.





Роман Ерошеня затруднился назвать точное количество людей, которым поступают угрозы за участие в забастовке.





– Я слышал о 26 случаях. Стачком попросили создать электронную почту, на которую будут отправлять информацию обо всех фактах давления на рабочих, поддержавших забастовку. Будет создаваться база.





– Как противостоять давлению администрации предприятия, угрозам увольнений в адрес рабочих?





– Стачком принял решение, что, если такие случаи произойдут, стачечный комитет объявит голодовку, – ответил лидер Независимого профсоюза горняков Юрий Захаров.





По словам профсоюзного лидера, самое главное сейчас – солидарность и поддержка друг друга.