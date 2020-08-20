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Известный ресурс рассекретил характеристики Galaxy M51 - нового «народного» аппарата Samsung

20.08.2020 10:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Samsung готовится к анонсу нового смартфона из серии Galaxy M — Galaxy M51. Характеристики аппарата раскрыл известный ресурс SamMobile.


Устройство оснастят экраном с AMOLED-матрицей на 6,67 дюйма, разрешение — Full HD+. Аппаратной основой станет SoC от компании Qualcomm — Snapdragon 730. Оперативной памяти — 8 ГБ, постоянной — 128 ГБ. Основная камера будет состоять из четырех модулей. Главный фотодатчик — на 64 Мп, второй, широкоугольный — на 12 Мп. Спецификации еще двух пока не называются, но, скорее всего, они понадобятся для фотографирования с размытием и макросъемки.

Но главной особенностью устройства станет встроенный аккумулятор на целых 7000 мАч. Причем в активе окажется и поддержка ускоренной проводной зарядки на 25 Вт. Также сообщается, что M51 уже «засветился» на официальном сайте производителя, хотя информацию быстро подтерли.

SamMobile говорит, что анонс в Индии и России произойдет в сентябре. Правда, о цене пока ничего не сообщается.

Ниже — цены других смартфонов Samsung:

 
 
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Анонс устройство в Индии и России может состояться в сентябре.
 
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