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Фотофакт. Неизвестные облили краской дом Павла Латушко
Источник материала: Навiны
Неизвестные облили краской дом поддержавшего оппозицию Павла Латушко — экс-министра культуры, директора Купаловского театра, уволенного с поста 17 августа.
«Моя мама выехала из Беларуси. У меня таких планов нет, хоть за вчерашний день я получил несколько угроз. Меня предупреждали о принятом решении задержать в жесткой форме с применением максимального насилия», — сказал Латушко
По его словам, он несколько дней не ночует дома и о произошедшем узнал от друзей.
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Неизвестные облили краской дом поддержавшего оппозицию Павла Латушко — экс-министра культуры, директора Купаловского театра, уволенного с поста 17 августа.
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