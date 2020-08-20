Шахтеров попросили разойтись, а на МЗКТ раздавали бюллетени для забастовки. Что сегодня происходит на предприятиях

Источник материала: Onliner

Встречи и акции на белорусских предприятиях сегодня начались с самого утра, хотя участвуют в них немногие. До начала смены на МЗКТ активисты раздавали бюллетени для голосования о забастовке, а в Солигорске собрались работники «Беларуськалия», которых, однако, тут же попросили разойтись. Продолжаем следить за ситуацией на белорусских предприятиях.

Большинство шахтеров пошло на работу

Сегодня в 9:00 работники «Беларуськалия» снова собрались на городской площади. Народу, однако, было совсем немного: сотня-другая. Как рассказал нам присутствующий на встрече шахтер, людей практически сразу попросили разойтись.

— К микрофону вышел кто-то из горисполкома (может, мэр, а может, кто-то другой) и попросил всех разойтись: мы, мол, нарушаем закон о массовых собраниях. Нам в очередной раз рассказали, как проводить митинги, как подавать заявку и так далее, — рассказывает шахтер. — Бастующих стало поменьше: народ боится. Но это не значит, что все закончилось, мы просто меняем тактику. Пока же некоторые решили ходить на работу и просто ничего не делать, другие работают. В общем, сейчас решаем, как действовать дальше.





Судя по снимкам, которые присылают нам солигорчане, с утра большинство шахт работало в нормальном режиме.





Вчера вечером в официальном сообществе предприятия во «ВКонтакте» появилось сообщение, в котором говорится, что забастовок у них нет:

«МЫ РАБОТАЕМ! Спасибо трудовому коллективу за то, что принял решение выражать свою гражданскую позицию в нерабочее время! Возможно, кому-то это решение далось нелегко. Нельзя разрушить то, что достигается самоотверженным трудом династий горняков, трудовым коллективом. Главное сегодня — заботиться о наших семьях, сохранить коллектив, поддерживать стабильную работу предприятия.

МЫ РАБОТАЕМ!

ВСЕ 7 РУДНИКОВ ОАО „Беларуськалий“. Три обогатительные фабрики работают в плановом режиме, фабрика первого рудоуправления после окончания плановых ремонтных работ продолжит работу. Спасибо за принятое решение. Нашими шахтерами можно гордиться!» — говорится в посте.

На МЗКТ раздавали бюллетени для голосования о забастовке

Рано утром активисты пришли к проходной МЗКТ и начали раздавать сотрудникам листовки, в которых было всего два вопроса: хотят ли они забастовки и когда ее лучше начинать. Среди инициативной группы был экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев.





— Закончилось тем, что администрация завода призвала к себе на помощь районный отдел милиции для того, чтобы воспрепятствовать праву рабочих по закону все организовать. Их не пустили на территорию завода с листовками, людям пришлось отойти от проходной и дальше все раздавать.

В итоге стачком, который был организован, не отказался от идеи, но решил искать варианты, как это сделать, — рассказал Дмитриев.